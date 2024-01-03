"Брат воюет и этого достаточно": мужчина уклонился от службы и сел за решетку

В суде мужчина признал вину и сказал, что боялся прийти в военкомат, поскольку его могли распределить близко к зоне боевых действий, где служит его брат.

Related video

На Львовщине суд посадил за решетку мужчину, который уклонился от мобилизации из-за того, что его брат уже служит и, по его мнению, этого достаточно. Об этом говорится в приговоре Стрыйского горрайонного суда Львовской области.

Отмечается, что мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе. После этого он получил повестку, согласно которой сразу на следующий день должен был явиться в военкомат, однако этого не сделал.

В суде уклонист признал свою вину в содеянном. Он пояснил, что боялся прийти в военкомат, поскольку его могли распределить близко к зоне боевых действий, где уже более года проходит службу его брат.

Важно

Украинец, который пьяным полез грабить бар, отказался от мобилизации из-за веры

Мужчина рассказал, что родственников у них нет, а родители давно умерли, поэтому соответствующий долг выполняет его брат и "этого достаточно". Среди прочего, после получения повестки он не явился в определенное время поскольку сильно боялся.

Уклонист просил не сажать его, а назначить альтернативное наказание, чтобы он мог быть полезен государству каким-то другим способом.

Выбирая наказание суд учел, что мужчина признал свою вину, однако он искренне не раскаялся в содеянном. Его признали виновным в уклонении от призыва и назначили 3 года заключения.

Напомним, на Волыни судили мужчину, который не явился в военкомат из-за того, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Он попросил суд не лишать его свободы и дать возможность пойти на службу в ВСУ.

Также в Ровенской области мужчина отказался от повестки, поскольку имеет проблемы со здоровьем, а у его жены были сложные роды и она проходит лечение.