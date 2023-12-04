На Ровенщине мужчина письменно отказался от повестки из-за тяжелых родов жены: его судили

Военнообязанный отметил, что имеет заболевание суставов, однако во время прохождения врачебной комиссии его медицинские документы не проверялись.

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В Ровенской области мужчина написал письменный отказ от повестки в помещении Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Не желание мобилизоваться военнообязанный объяснил необходимостью заботиться о семье и проблемами со здоровьем. Об этом говорится в приговоре Березновского районного суда Ривненской области.

Из материалов дела известно, что украинца признали годным к военной службе. Повестку о необходимости прибытия для отправки в воинскую часть он получил 4 сентября 2023 года, однако уклонился.

Приговор Березновского райсуда

Тяжелые роды жены и заболевания суставов: детали

По словам жителя Ровенской области, в мае 2023 года у него родился второй ребенок, и жена после тяжелых родов проходит лечение и по состоянию здоровья не имеет возможности самостоятельно ухаживать за двумя малолетними детьми.

Поэтому военнообязанный попросил, чтобы его мобилизацию отсрочили на несколько месяцев, однако ему отказали и сказали, чтобы он лично написал письменный отказ, что не желает быть мобилизованным в ряды ВСУ, что он и сделал.

Также мужчина отметил, что имеет заболевания суставов, однако во время прохождения военно-врачебной комиссии его медицинские документы не проверялись.

В совершенном правонарушении житель Ривненщины "искренне раскаялся".

Следовательно, Березновский районный суд признал военнообязанного украинца виновным по ст. 336 Уголовного Кодекса Украины. Его приговорили к трем годам лишения свободы, но заменили это наказание на один год испытательного срока.

"Суд, учитывая данные о личности виновного, который ранее к уголовной ответственности не привлекался, по месту жительства характеризуется положительно, его искреннее раскаяние, приходит к выводу о необходимости назначения обвиняемому наказания в виде лишения свободы на срок 3 года", — говорится в приговоре.

Напомним, ранее Фокус со ссылкой на приговор Борщевского районного суда Тернопольской области от 24 ноября сообщил, что в Украине осудили уклониста, который отказался служить из-за головной боли.

Также Фокус со ссылкой на приговор Уманского горрайонного суда Черкасской области от 15 ноября рассказывал об украинце, который не явился в призывной пункт, потому что сам воспитывает несовершеннолетнего ребенка.