Мать убеждена, что болен: в Украине осудили мужчину, который отказался от повестки

Мать призывника даже позвонила члену ВВК и пыталась "выбить" у него направление на МРТ. Посторонний врач подтвердил, что состояние уклониста — в норме.

Related video

В Украине осудили уклониста, который отказался служить из-за головной боли. Об этом известно из приговора Борщевского районного суда Тернопольской области от 24 ноября.

Уроженец села Цыганы 25 мая был признан ВВК годным к службе. В тот же день ему выписали повестку, чтобы военнообязанный явился в назначенное место в 6 утра 26 мая. Однако получать документ он отказался.

Его отказ и последующую неявку квалифицировали как уклонение от призыва.

На судебном заседании украинец полностью признал вину. Он рассказал, что отказался от повестки из-за своего состояния здоровья. Уклонист заявил, что якобы болеет и нуждается в дополнительных обследованиях из-за периодических головных болей.

27 мая он прошел МРТ головного мозга, но в заключении врач указал, что поражений не обнаружено. После этого мужчина в ТЦК все равно не пошел.

Мать подсудимого рассказала, что ее сына мучают боли с весны этого года. Она убеждена, что мужчина не может служить по состоянию здоровья.

Член ВВК на суде подтвердил, что мужчина жаловался врачам на головную боль. Однако, по его словам, нервная система "больного" не поражена. Медик также рассказал, что ему звонила мать военнообязанного и "в грубой форме" требовала направление на МРТ. Позже она принесла заключение, в котором указано, что головной мозг призывника — в норме.

Уклониста признали виновным и приговорили к трем годам заключения.

Напомним, Фокус разобрался, кого могут призвать в декабре и кто не подлежит мобилизации.

Юрист и младший лейтенант запаса Владимир Романчук рассказал, какие сообщения от ТЦК не являются официальными.