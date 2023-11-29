Мати переконана, що хворий: в Україні засудили чоловіка, який відмовився від повістки

Мати призовника навіть подзвонила члену ВЛК та намагалась "вибити" у нього направлення на МРТ. Сторонній лікар підтвердив, що стан ухилянта — в нормі.

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В Україні засудили ухилянта, який відмовився служити через головний біль. Про це відомо з вироку Борщівського районного суду Тернопільської області від 24 листопада.

Уродженець села Цигани 25 травня був визнаний ВЛК придатним до служби. Того ж дня йому виписали повістку, щоб військовозобов’язаний з’явився в назначеному місці о 6 ранку 26 травня. Однак отримувати документ він відмовився.

Його відмову та подальшу неявку кваліфікували як ухилення від призову.

На судовому засіданні українець повністю визнав вину. Він розповів, що відмовився від повістки через свій стан здоров’я. Ухилянт заявив, що нібито хворіє і потребує додаткових обстежень через періодичні головні болі.

27 травня він пройшов МРТ головного мозку, але у висновку лікар вказав, що уражень не виявлено. Після цього чоловік у ТЦК все одно не пішов.

Мати підсудного розповіла, що її сина мучать болі з весни цього року. Вона переконана, що чоловік не може служити за станом здоров’я.

Член ВЛК на суді підтвердив, що чоловік скаржився лікарям на головний біль. Проте, з його слів, нервова система "хворого" не уражена. Медик також розповів, що йому дзвонила мати військовозобов’язаного і "у грубій формі" вимагала направлення на МРТ. Пізніше вона принесла висновок, у якому зазначено, що головний мозок призовника — в нормі.

Ухилянта визнали винним і засудили до трьох років ув’язнення.

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