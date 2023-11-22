В Украине осудили отца-одиночку, который уклонился от мобилизации: как его наказали

Киевлянин сам воспитывает сына и содержит мать преклонного возраста. Он получил повестку и прошел медосмотр, но для отправки в воинскую часть в назначенное время не явился.

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В Украине осудили мужчину, который не явился в призывной пункт, потому что сам воспитывает несовершеннолетнего ребенка. Об этом известно из приговора Уманского горрайонного суда Черкасской области от 15 ноября.

Киевлянин, имя которого неизвестно, 6 октября получил повестку в городе Христиновка. Из документа известно, что он имел звание солдата и был пригодным по состоянию здоровья к службе. 7 октября его поставили на воинский учет, а уже 9 октября в 7:00 он должен был появиться в призывном пункте. Оттуда его должны были отправить в воинскую часть.

Мужчина не явился в назначенное время. Суд квалифицировал это как уклонение от призыва на военную службу по мобилизации.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся. Он подтвердил, что прошел медицинский осмотр, но в призывной пункт не явился. Киевлянин объяснил такое решение тем, что является отцом-одиночкой несовершеннолетнего сына и содержит мать преклонного возраста.

Мужчину признали виновным. Его приговорили к лишению свободы на три года, но заменили наказание на испытательный срок на полтора года.

Напомним, в некоторых случаях военнообязанные должны приходить в ТЦК без повестки. Часть граждан Украины должна стать на воинский учет, и делать это нужно самостоятельно. Кроме того, украинцы, которые уже есть на учете, обязаны сообщать в военкомат о некоторых изменениях.

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