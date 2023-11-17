Забрали в ТЦК с улицы: на Львовщине судили мужчину за уклонение от мобилизации

Мужчина заявил, что его добровольно-принудительно привезли в ТЦК и за 15 минут он прошел ВВК, а также, что один в семье, имеет больную маму и бабушку и ухаживает за ними.

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На Львовщине судили мужчину, который уклонялся от мобилизации. Ему дали три года тюрьмы. Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

В материалах дела сообщается, что мужчина состоял на воинском учете и получил повестку. Он прошел ВВК, которая признала его годным к службе, но в указанное время он в военкомат не явился, а о причинах неявки не сообщил. Из-за чего работники ТЦК и СП подали на него заявление в суд об уклонении от военной службы.

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Мобилизация в Украине: в ТЦК объяснили, можно ли проигнорировать "выписанную на коленке" повестку

В суде обвиняемый свою вину в совершении уголовного преступления признал полностью. Он пояснил, что в конце мая, в субботу, шел по улице в городе Стрый. Возле него остановился автомобиль марки "Мерседес — Вито" с военными и он добровольно-принудительно поехал с ними в ТЦК, где прошел медицинскую комиссию за 10-15 минут, и его признали годным к военной службе. Меньше чем через час, по словам мужчины, ему вручили повестку на отправку на понедельник. Обвиняемый в военкомате заявил, что один в семье, имеет больную маму и бабушку и ухаживает за ними. Его мать якобы имеет сахарный диабет, и он постоянно сидит с бабушкой. Опекунство не оформлял. Проходить военную службу не желает, просит строго не наказывать, в будущем обещает не совершать уголовных правонарушений.

Однако Стрыйский горрайонный суд Львовской области раскаяние обвиняемого не учел.

"На уточняющие вопросы судьи-председателя о мотивах отказа от выполнения обязанности о защите Отечества обвиняемый сообщил, что не намерен идти служить и опекунство в отношении матери или бабушки не оформлял, ни одного доказательства по содержанию матери или бабушки обвиняемым не предоставлено", — указано в приговоре.

Так, Стрыйский горрайонный суд Львовщины признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил его к трем годам лишения свободы.

Напомним, что в Одесской области уклонисты женились на женщинах с инвалидностью, а после этого бежали за границу. Незаконную схему организовала 34-летняя женщина, она самостоятельно подыскивала уклонистов и "жен", которые соглашались заключать фиктивный брак.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье задержали мужчину, который хотел незаконно выехать из Украины. Он три дня бродил по горам, впрочем он заблудился и связался со спасателями.