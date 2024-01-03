"Не плачь, тебе нельзя": защитник растрогал первыми после плена словами к матери (видео)

По информации штаба по вопросам обращения с военнопленными, родственники защитника Украины ждали освобождения мужчины с лета.

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Во время самого масштабного обмена пленными, когда домой вернули 230 украинцев, один из защитников растрогал сеть своим первым после плена разговором с мамой. Кадры обнародовал Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Маме украинского героя по телефону сообщили, что ее сына освободили из плена и он уже находится на украинской земле. От услышанного женщина не могла сдержать слез. На что сын, взяв трубку в руки, успокаивает ее.

"Мама, не плачь, тебе нельзя", — говорит мужчина.

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Самый большой обмен пленными во время войны: что известно

3 января в Украину вернулись 230 бойцов различных подразделений Сил обороны, которые попали в российский плен, воюя на острове Змеином, на "Азовстали" и других отрезках фронта. Это — первый обмен пленными 2024 года после более 6 месяцев перерыва. Ведь россияне с августа 2023-го постоянно срывали переговоры.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обмен военнопленными, заявив, что 3 января вернули наибольшее количество людей за все время войны. Среди спасенных — бойцы ВСУ, Национальной гвардии, пограничники, теробороновцы и Национальной полиции.

Пленных, в частности, встречал и глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Он объяснил, что обмен состоялся после сложных переговоров, к которым была привлечена третья сторона. Благодаря совместным усилиям осуществили спецоперацию, и теперь домой вернутся 230 украинских граждан.

Отметим, что среди освобожденных нет ни одного бойца "Азова", которые до сих пор находятся на вражеской территории в "особых", наиболее жестоких условиях.

Тем временем в России заявили, что во время обмена вернули 248 россиян. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова добавила, что 75 человек вернули "за пределами договоренностей".