Партизаны "Атэш" обнаружили полк полиции ГУ МВД РФ на оккупированных территориях Украины (видео)

Партизаны зафиксировали работу столичного российского полка полицейских на оккупированной территории Украины.

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Военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" осуществило слежку за первым специальным полком полиции Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации в Москве и обнаружило, что кроме выполнения служебных задач в самой области, личный состав полка систематически контролирует граждан Украины на временно оккупированных территориях. Об этом партизаны "Атеш" сообщили 4 января в Telegram.

Участники движения обнародовали видео слежки, а также — карту, свидетельствующую о привлечении специального полка полиции ГУ МВД РФ для систематического контроля граждан на временно оккупированных территориях.

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"Наш агент следит за первым специальным полком полиции ГУ МВД РФ по Москве", — говорится в заметке "Атеш".

По информации агентов подполья, кроме выполнения служебных задач в самой области, личный состав полка привлекается для систематического контроля граждан на временно оккупированных территориях.

Партизаны также предоставили четкие координаты объектов слежения. Точные координаты расположения полиции партизаны передали Силам обороны Украины.

Партизаны обнаружили полк полиции ГУ МВД РФ на оккупированных территориях Украины Фото: Атеш

Напомним, что ранее подполье зафиксировало полную номенклатуру техники в части ВС РФ в Московской области. Агент сообщил, что ее активно восстанавливают для передачи на Донецкое направление. Точные координаты парка восстановленных БМП партизаны передали Силам обороны Украины.

Фокус уже сообщал, что партизаны провели комплексную разведку во временно оккупированном Евпаторийском районе в Крыму. По их словам, на территории старого санатория может быть расположен личный состав Вооруженных сил Российской Федерации.