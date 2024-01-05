Взрывная энергия: Пентагон запросил разработку энергетического оружия, — СМИ

По данным американских журналистов, Проект по созданию мощных микроволновых антенных систем уже запущен в Тусоне, штат Аризона. Стоимость контракта составляет 31,3 миллиона долларов.

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Военно-воздушные и военно-морские силы США обратились к компании Raytheon с просьбой разработать и испытать системы, способные выводить электронные компоненты из строя с помощью взрывной энергии. Об этом пишет американское издание Defense News.

RTX, подразделение компании Raytheon, планирует предоставить прототипы для программы DEFEND (Directed Energy Front-Line Electromagnetic Neutralization and Defeat) в течение 2024 и 2026 годов.

Проект по созданию мощных микроволновых антенных систем уже запущен в Тусоне, штат Аризона, как описала компания в своем заявлении. Стоимость контракта DEFEND составляет 31,3 миллиона долларов на протяжении трех лет.

Как будет работать энергетическое оружие

"Системы некинетической обороны играют ключевую роль в стратегии национальной обороны США", — отметил президент по передовым технологиям Raytheon, Колин Уилан. "Новые версии мощных микроволновых систем Raytheon представляют собой экономичные и надежные решения, работающие на скорости света, что дает нашим военным возможность защититься от более скрытых и подвижных угроз".

Схема работы оружия направленной энергии Фото: Минобороны США

Пентагон год от года в среднем тратит 1 миллиард долларов на разработку оружия направленной энергии для установки на самолеты, военные корабли и наземные транспортные средства с целью поражения беспилотников и ракет. Мощное микроволновое оборудование работает за счет выброса энергетических волн, перегружающих внутренние схемы оружия и делая их бесполезными.

Raytheon заверила, что ее прототипы будут прочными и мобильными для использования на передовой в противостоянии "воздушным угрозам".

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Ранее компания уже занималась созданием противоэлектронной микроволновой системы расширенного радиуса действия для ВВС, известной как CHIMERA. Raytheon UK также объявила о планах установить высокоэнергетический лазер, другой вид оружия направленной энергии, на бронемашину Wolfhound.

Согласно анализу Defense News Top 100, RTX занимает второе место среди крупнейших подрядчиков в мире по доходам от оборонной промышленности. В 2022 году доходы компании составили 39,6 миллиарда долларов.

Напомним, министерство обороны США тратит около миллиарда долларов в год на разработку так называемого направленного энергетического оружия.