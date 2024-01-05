"Полный провал": оккупанты неудачно сходили в наступление на Купянском направлении (видео)

Военный эксперт проанализировал штурм оккупантов и обнаружил, что они растерялись сразу, как только наехали на мины.

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На Купянском направлении российские оккупанты потеряли штурмовую группу, которая пыталась прорваться в районе Синьковки. Штурм оказался неудачным, и оккупанты понесли большие потери. Об этом сообщается в телеграм-канале "Карты и стрелочки", который ведет военный эксперт Ян Матвеев.

Он отметил, что большую роль в отражении штурмов играют мины и показал видео одного боя на этом участке фронта.

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"Доказательство того, какую важную роль играют сейчас мины. Простейшие противотанковые ТМ-62 и аналоги. Российская штурмовая группа с танками и БМП пыталась прорваться вперед на Купянском направлении, скорее всего, в районе Синьковки. И что мы видим? Танк с тралом не поехал дальше первой минной полосы, а остальные так и не решили, что им делать. Попали под удары дронов-камикадзе и подорвались на других минах. В результате полный провал, большие потери техники и личного состава", — написал он.

Он добавил, что такая ситуация бывает и с украинской стороны, но ВСУ сейчас действуют значительно осторожнее.

"Чтобы спокойно и надежно разминировать полосу для прохода техники, надо сначала нейтрализовать разведку и ударные возможности противника. То есть подавить с помощью РЭБ все дроны в этой зоне. А еще нужен плотный заградительный огонь за позициями, чтобы не дать пехоте и ближайшим расчетам артиллерии реагировать на атаку. Посмотрим, как быстро струны начнут видоизменять тактику. Вот такая, видимо, совсем не работает", — считает эксперт.

Напомним, что бойцы ВСУ рассказывают, что командиры подразделений Сил обороны жалеют своих солдат, когда имеют нехватку кадров. Как только подразделение сформировано, сразу бросают на бессмысленные штурмы.

Ранее сообщалось, что под Роботиным оккупанты эвакуировали "важную шишку" и положили пол-роты.