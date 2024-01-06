Вместо элитных десантников — зеки: как изменился 345 полк России (фото, видео)

Некоторые военные называют некогда элитный полк "стыдом и позором". Говорят, что большинство военных полка являются зеками, которые совершают насилие в отношении других бойцов.

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Российские десантники 345 полка 104-й Гвардейской ДШД, которые когда-то были элитой, стали сборищем зеков. Состояние дел в подразделении настолько плохое, что некоторые россияне в нем не выдерживают и рассказывают о том, во что превратилась российская военная "элита". Соответствующие фото и видео полка опубликовали в Telegram-канале "Нет войне".

Один из военных полка жалуется на то, что раньше в подразделении проходили службу лучшие, а на первом месте была честь и дисциплина.

Несмотря на это, в конце 2023 года большая часть военных в полку были заключенными, которые наказывают других военных насилием.

Российский десантник рассказывает, что военных, которые где-то провинились, раздевают и насилуют снимая на камеру телефона. Также одним из видов наказания является когда одни виновные насилуют других.

Фото: Telegram/нет войне

"То, до чего мы все докатились — это стыд и позор", — говорится в сообщении.

Фото: Telegram/нет войне Фото: Telegram/нет войне

Он опубликовал фото и видео, чтобы другие могли увидеть, во что превратились "элитные" десантники России, чтобы в дальнейшем россияне смогли увидеть и проанализировать действия военного руководства и режим Владимира Путина.

Фото: Telegram/нет войне

Фото: Telegram/нет войне

Где воюют "элитные" десантники

Как отмечал Институт изучения войны в отчете от 24 декабря, ссылаясь на слова украинского военного обозревателя Константина Машовца, отряды 345 полка 104-й Гвардейской ДШД в конце декабря воевали на Херсонщине неподалеку Крынок.

Они пришли из резервов группировки сил "Днепр" на замену 2-го батальона десантников в составе группировки "Энергодар".

В частности, там же воюет и другое подразделение 104-й дивизии — не так давно созданный 337-й воздушно-десантный полк. Аналитики отмечали, что мать одного из военных рассказывала на видео о высокой смертности и неэффективности руководства полка. Собственно, по ее словам, в конце декабря у Крынок якобы было уничтожено целое новосозданное подразделение.

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Издевательства и пытки в 345 полку России

Вероятно на фоне неуспешных задач в 104-м полку распространяется неповиновение военных. Поэтому российское командование решает наказывать десантников необычными и жестокими методами.

Так, Telegram-каналы опубликовали в конце декабря видео, как военных 345 "элитного" полка за невыполнение приказов командиров, раздели и голыми бросили в ямы.

Сообщалось, что за неповиновение военных унижают, избивают и заставляют заниматься половыми сношениями. Оппозиционный Telegram-канал Gulagu.net писал, что такие пытки специально снимают на видео, чтобы потом унижать и запугивать других военных.

Напомним, в ноябре прошлого года Фокус писал, РФ развернула новую 104-ю армейскую дивизию десантно-штурмовых войск (ДШВ) на временно оккупированных территориях Украины. В частности, подразделения 104-й дивизии РФ участвовали в войне в Грузии, Азербайджане и Чечне. В частности, 345-й полк в 1992 году перевели в Абхазию и вывели из состава дивизии. Из-за больших потерь Минобороны России было вынуждено сформировать в дивизии 337-й полк и 52-ю артиллерийскую бригаду.

Также в сентябре прошлого года аналитики ISW писали, как элитные российские военные, среди которых десантники и спецназ, не стали помехой и Вооруженные силы Украины продвинулись вперед в Запорожской области