Оккупанты в районе Андреевки роют подземные тоннели под железнодорожным полотном, — боец ВСУ

Оккупанты роют подземный фронтовой тоннель, верхней опорой которого выступает железнодорожное полотно.

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В Донецкой области в районе Андреевки российские оккупанты решили добраться до позиций Сил обороны под землей. Для этого они начали рыть подземные фронтовые тоннели. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал доброволец 24 ОШБр "Айдар", позывной "Осман", Станислав Бунятов.

По его словам, бороться с такими фортификационными сооружениями оккупантов украинским защитникам довольно сложно, потому что они размещаются прямо под железнодорожным полотном.

"Слышали когда-то о подземных фронтовых тоннелях? Русня роет такой под железной дорогой в Андреевке, верхней опорой выступает железное полотно, поэтому обрушить его трудно, но вполне реально, можно сбросами "ТМ", — говорится в сообщении.

Напомним, что на Купянском направлении пограничники бригады Гвардії Наступу "Сталевий кордон" трофейным FPV-дроном поразили экскаватор оккупантов. ВС РФ пригнали экскаватор и принялись рыть окопы, чтобы обустроить себе новые позиции. Работу вражеской техники заметила украинская аэроразведка.

Ранее сообщалось, что на Бердянском направлении ВС РФ стягивали резервы южнее Урожайного и проводили серьезную инженерную работу . Они усиливали оборону и копали качественные окопы.