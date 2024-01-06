Окупанти в районі Андріївки риють підземні тунелі під залізничним полотном, — боєць ЗСУ

Окупанти риють підземний фронтовий тунель, верхньою опорою якого виступає залізничне полотно.

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На Донеччині в районі Андріївки російські окупанти вирішили дістатися до позицій Сил оборони під землею. Для цього вони почали рити підземні фронтові тунелі. Про це в своєму телеграм-каналі розповів доброволець 24 ОШБр "Айдар", позивний "Осман", Станіслав Бунятов.

За його словами, боротися з такими фортифікаційними спорудами окупантів українським захисникам доволі складно, бо вони розміщуються просто під залізничним полотном.

"Чули колись про підземні фронтові тунелі? Русня риє такий під залізною дорогою в Андріївці, верхньою опорою виступає залізне полотно, тому зруйнувати його важко, але цілком реально, можна скидами "ТМ", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на Куп’янському напрямку прикордонники бригади Гвардії Наступу "Сталевий Кордон" трофейним FPV-дроном уразили екскаватор окупантів. ЗС РФ пригнали екскаватор і заходилися рити окопи, щоб облаштувати собі нові позиції. Роботу ворожої техніки помітила українська аеророзвідка.

Раніше повіддомлялося, що на Бердянському напрямку ЗС РФ стягували резерви південніше Урожайного та проводили серйозну інженерну роботу. Вони посилювали оборону і копали якісні окопи.