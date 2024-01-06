Сбежал целый взвод: на Мелитопольском направлении оккупанты сбежали с позиций (видео)

В операционной зоне ОСУВ "Таврия" еженедельно сдаются в плен до трех десятков россиян. Некоторые сдаются без боя, или голодные выходят на позиции Сил обороны.

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На Мелитопольском направлении российские оккупанты не хотят воевать и устраивают бунты. Также многие из них просто убегают из окопов с передовой. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.

"Во-первых, у них праздники новогодние, и не очень хотят россияне идти в атаку вообще, некоторые подразделения начинают бунтовать и отказываются или убегают из окопов, чтобы не идти. То есть саботируют", — сказал он.

По его словам недавно был случай, когда с передовой с вражеских позиций сбежали более трех десятков оккупантов — почти взвод.

"Была информация, что их поймали. Некоторые возвращаются, некоторых увозят, что там происходит, неизвестно", — сказал Штупун.

По его словам, в операционной зоне ОСУВ "Таврия" еженедельно сдаются в плен до трех десятков россиян.

"Некоторые сдаются в бою, некоторые — без боя. Некоторые от голода выходят на позиции и идут сдаваться", — сказал Александр Штупун.

По состоянию на декабрь более 220 российских солдат сдались в плен через горячую линию "Хочу жить", еще более 1 000 заявок находятся на рассмотрении. Российская пропаганда запугивает российских солдат пытками в плену.

"Выколотые глаза, кастрация и четвертование" — пугают пленными оккупантами в агитках.

Агитки, которые выдают оккупантам о плене в ВСУ

Напомним, что 3 января Украина вернула домой более 200 своих граждан, которые находились в российском плену. Это — защитники города Мариуполь, острова Змеиный, защитники "Азовстали", воины ГПСУ, Нацгвардии, территориальной обороны.

Ранее сообщалось, что на Авдеевском направлении некоторые бойцы ВС РФ, которые сдались в украинский плен, рассказали, что их якобы готовили к тому, что они будут охранять важные объекты, однако в результате отправились на штурм в одной из горячих точек линии фронта.