Втік цілий взвод: на Мелітопольському напрямку окупанти накивали п'ятами з позицій (відео)

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" щотижня здаються в полон до трьох десятків росіян. Деякі здаються без бою, або голодні виходять на позиції Сил оборони.

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На Мелітопольському напрямку російські окупанти не хочуть воювати і влаштовують бунти. Також чимало з них просто втікають з окопів з передової. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

"По-перше, у них свята новорічні, і не дуже хочуть росіяни йти в атаку взагалі, деякі підрозділи починають бунтувати і відмовляються або тікають з окопів, щоб не йти. Тобто саботують", — сказав він.

За його словами нещодавно був випадок, коли з передової з ворожих позицій втекли понад три десятки окупантів — майже взвод.

"Була інформація, що їх спіймали. Деякі повертаються, деяких відвозять, що там відбувається, невідомо", — сказав Штупун.

За його словами, в операційній зоні ОСУВ "Таврія" щотижня здаються в полон до трьох десятків росіян.

"Деякі здаються в бою, деякі — без бою. Деякі від голоду виходять на позиції і йдуть здаватися", — сказав Олександр Штупун.

Станом на грудень понад 220 російських солдатів здалися в полон через гарячу лінію "Хочу жити", ще понад 1 000 заявок перебувають на розгляді. Російська пропаганда залякує російських солдатів тортурами в полоні.

"Виколоті очі, кастрація і четвертування" — лякають полоном окупантів в агітках.

Агітки, які видають окупантам про полон у ЗСУ

Нагадаємо, що 3 січня Україна повернула додому понад 200 своїх громадян, які перебували у російському полоні. Це — захисники міста Маріуполь, острова Зміїний, оборонці "Азовсталі", воїни ДПСУ, Нацгвардії, територіальної оборони.

Раніше повідомлялося, що на Авдіївському напрямку деякі бійці ЗС РФ, які здалися в український полон, розповіли, що їх нібито готували до того, що вони охоронятимуть важливі об'єкти, проте в результаті вирушили на штурм в одній із гарячих точок лінії фронту.