"Не без последствий": оккупанты атаковали "шахедами" Днепр, есть попадание в дом (видео)

В пострадавшем доме проживает 22 семьи. Спасатели спасли 6 человек, среди которых 2 детей.

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Вечером 6 января, в нескольких регионах Украины прозвучала воздушная тревога, российские оккупанты атаковали Украину "шахедами". Взрывы раздавались в Днепре и в Одесской области. В частности, в Днепре не обошлось без последствий. Об этом сказал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Россияне атаковали Днепр беспилотниками. К сожалению, не без последствий. Было попадание в дом, где проживает 22 семьи, но к счастью, никто не пострадал. Спасатели спасли оттуда людей 6 человек, двое из которых — дети. Двое граждан обратились за медицинской помощью", — сказал глава ОГА.

Он обратился к жителям региона, чтобы те не пренебрегали собственной безопасностью во время воздушной тревоги.

Напомним, что ВС РФ стали применять ударные дроны типа Shahed 131\136 для атак по передовым позициям Сил обороны Украины. В Воздушных силах ВСУ говорят, что на территории подальше от фронта мобильным группам удается их уничтожать, а вот в прифронтовой зоне сложно сразу их сбить. Это уже не впервые такая атака.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 января ВС РФ атаковали Украину с применением ударных дронов Shahed. По информации Воздушных сил ВСУ, оккупационные силы запустили 29 БпЛА, 21 из которых удалось перехватить украинским защитникам.