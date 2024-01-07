Проверили саперы: из России по Десне приплыл понтонный мост (видео)

По сообщению ГПСУ, саперы выяснили, что "обнаруженная металлоконструкция угрозы не несет".

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В Черниговской области пограничники обнаружили сооружение, доплывшее по Десне к берегам Украины из РФ. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Понтонный мост, который прибило к берегу Десны на Черниговщине, обследовали саперы, и пришли к выводу, что сооружение не несет угрозы.

"Оказалось, что это понтонный мост, который до недавнего времени служил россиянам переправой. Сейчас саперы установили, что обнаруженная металлоконструкция угрозы не несет", — говорится в сообщении.

Добавим, что в Германии начали регистрировать неопознанные беспилотные аппараты, появляющиеся над военными полигонами и казармами Бундесвера, где проводят учения также украинские военные.

Военные ведомства также предполагают, что Москва может быть за атаками беспилотников, но подтвердить это пока не удается.

В немецком министерстве обороны заявили, что ни один из беспилотников не был сбит.

Тем временем ВСУ нанесли точный удар, который привел к уничтожению полудостроенного железнодорожного моста под Мариуполем, строительство которого осуществляли российские оккупанты.