"Откладывать нельзя": глава МИД Италии призвал Евросоюз сформировать свою армию

Министр Антонио Таяни сказал, что граждане европейских стран могут быть защищены только в ЕС, который существует в одном мире с такими мощными игроками как США, Россия, Китай и Индия.

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Европейский союз должен сформировать свою армию, чтобы защищать граждан своих стран. Об этом заявил Глава МИД Италии Антонио Таяни интервью газете La Stampa.

По словам Таяни, если Евросоюз хочет быть миротворцем, то ему необходима мощная армия. Это является фундаментальной предпосылкой для эффективной внешней политики.

"В мире с такими мощными игроками, как США, Китай, Индия, Россия, с кризисами от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона, итальянские, немецкие, французские или словенские граждане могут быть защищены только тем, что уже существует, и это называется Европейский Союз", — сказал глава МИД Италии.

Таяни заявил, что вопрос о создании единой армии ЕС "откладывать нельзя". Так, если Европа останется разделенной, то будет беспомощной, воробьем в мире, где "летают орлы".

"ЕС готов к поддержанию мира, мониторингу, сдерживанию", — сказал итальянский министр.

По его словам, Европа может синтезировать различные рассуждения и интересы, однако надо быть готовым объединить усилия быстро, если это будет нужно.

"Если мы не ускорим работу над этим вопросом, мы действительно будем все больше выпадать из игры", — сказал министр.

Напомним, что глава правительства Италии Джорджия Мелони объяснила предоставление оружия Украине. Она отметила, что помощь Киеву — это правильный шаг, поскольку война далеко от итальянских границ и не приближается к ним.