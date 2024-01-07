"Відкладати не можна": голова МЗС Італії закликав Євросоюз сформувати свою армію

Міністр Антоніо Таяні сказав, що громадяни європейських країн можуть бути захищеними тільки в ЄС, який існує в одному світі з такими потужними гравцями як США, Росія, Китай та Індія.

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Європейський союз повинен сформувати свою армію, щоб захищати громадян своїх країн. Про це заявив голова МЗС Італії Антоніо Таяні в інтерв'ю газеті La Stampa.

За словами Таяні, якщо Євросоюз хоче бути миротворцем, то йому необхідна потужна армія. Це є фундаментальною передумовою для ефективної зовнішньої політики.

"У світі з такими потужними гравцями, як США, Китай, Індія, Росія, з кризами від Близького Сходу до Індо-Тихоокеанського регіону, італійські, німецькі, французькі або словенські громадяни можуть бути захищені тільки тим, що вже існує, і це називається Європейський Союз", — сказав глава МЗС Італії.

Таяні заявив, що питання про створення єдиної армії ЄС "відкладати не можна". Так, якщо Європа залишиться розділеною, то буде безпорадною, горобцем у світі, де "літають орли".

"ЄС готовий до підтримання миру, моніторингу, стримування", — сказав італійський міністр.

За його словами, Європа може синтезувати різні міркування та інтереси, однак треба бути готовим об'єднати зусилля швидко, якщо це буде потрібно.

"Якщо ми не прискоримо роботу над цим питанням, ми дійсно будемо все більше випадати з гри", — сказав міністр.

Нагадаємо, що глава уряду Італії Джорджія Мелоні пояснила надання зброї Україні. Вона зазначила, що допомога Києву — це правильний крок, оскільки війна далеко від італійських кордонів і не наближається до них.