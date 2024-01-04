"Єдиний спосіб": голова уряду Італії пояснила надання зброї Україні

Джорджія Мелоні наголосила на тому, що допомога Києву — це правильний крок, оскільки війна далеко від італійських кордонів та не наближається до них.

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Надання Україні зброї дасть змогу домогтися балансу між силами на землі. Про це заявила на пресконференції прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, повідомляє Il Fatto Quotidiano.

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Вона зазначила, що для України, всупереч думці тих, хто заявляє, що італійська влада не повинна послати зброю, тому що це спровокує ескалацію, все йде з точністю до навпаки. Зі слів Мелоні, наша держава може досягти дипломатичного вирішення війни з РФ тільки в одному випадку.

"Єдина можливість, яка є в України для досягнення будь-якого дипломатичного рішення, це зберегти баланс між силами", – заявила політикиня.

Керівниця уряду наголосила, якби уряд зробив би те, що йому пропонували прихильники припинення підтримки допомоги Україні, теперішня ситуація була б гіршою. Вона натякнула, що Росія атакувала б інші країни.

"Ми не мали б миру, а вторгнення, війну ближче до дому", – пояснила Мелоні.

Допомога від Італії

Україна та Італія, як повідомили 28 листопада в Офісі президента України, можуть укласти угоду щодо безпекових гарантій. Відповідні консультації розпочалися за дорученням президента Володимира Зеленського. Надання Італією гарантій безпеки стане важливим кроком до наближення членства України в ЄС і НАТО.

У жовтні Італія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні. Міністр оборони країни Гвідо Крозетто оголосив про намір надати нашій державі засоби для захисту від російського вторгнення. Йшлося про політичний і технічний аспекти.

Нагадаємо, 2 листопада стало відомо Кіпр долучився до перемовин стосовно гарантій безпеки для Києва. Підтримка ще однієї держави, як зазначив керівник української держави, сприятиме зміцненню європейської безпеки.