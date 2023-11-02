"Поглиблюємо співпрацю": Кіпр долучився до переговорів про гарантії безпеки для Києва

За словами Зеленського, підтримка ще однієї держави сприятиме зміцненню європейської безпеки.

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Кіпр приєднався до переговорів про надання гарантій безпеки Україні на основі Вільнюської декларації, підтриманої країнами G7. Республіка Кіпр також зробила свій внесок у цю ініціативу, ставши тридцятою державою, яка підтримала її. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський у своєму Twitter (X).

"Вдячний Кіпру за приєднання до Вільнюської декларації "Групи семи" щодо гарантій безпеки для України. Кіпр став 30-ю країною, що приєдналася", — написав глава держави.

Також Зеленський висловив подяку своєму кіпрському колезі Нікосу Христодулідісу.

"Ми продовжимо разом зміцнювати європейську безпеку та поглиблювати двостороннє співробітництво", — наголосив президент України.

Нагадаємо, що під час липневого саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі країни G7 погодили рамковий документ про "гарантії безпеки" для України.

27 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може отримати від США гарантії безпеки на кшталт ізраїльських.

Надання гарантій безпеки Україні з боку країн-учасниць G7, імовірно, буде завершено лише до 2024 року. Повідомляється, що Сполучені Штати й Британія наразі активно ведуть переговори щодо цього питання.