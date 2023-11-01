"Усі втомилися від війни в Україні": Вован і Лексус записали пранк із прем'єр-міністром Італії (відео)

У розмові з нібито африканським політиком, Джорджа Мелоні сказала, що проблема — знайти прийнятне рішення для обох сторін і не запустити тим самим інші війни, наприклад у Лівії. За її словами, Україна робить усе правильно, а інші країни допомагають.

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Російські пранкери Вован і Лексус опублікували запис телефонної бесіди, імовірно, з італійською прем'єр-міністеркою Джорджею Мелоні, яка під час бесіди згадала про втому від війни в Україні. На записі голос з італійським акцентом, схожий на голос Мелоні, говорить, що потрібен якийсь вихід. Публікацію розміщено на відеохостингу Rumble.

За словами Мелоні, проблема війни в Україні — в тому, щоб знайти рішення, яке б усіх влаштовувало і при цьому не порушити міжнародного права.

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"У мене є деякі ідеї щодо розв'язання цієї ситуації, але чекаю слушного часу, щоб ними поділитися", — говорить жіночий голос на записі, який, можливо, належить італійській прем'єрці.

Російський пранкер, який виступив у ролі "африканського політика", заявив, що контрнаступ України був неуспішним. У відповідь на це Мелоні сказала, що контрнаступ "йде не так, як вони очікували", і що "долю конфлікту це не вирішило".

"Усім зрозуміло, що це може тривати довгі роки, якщо ми не спробуємо знайти якесь рішення. Проблема ж у тому, щоб знайти прийнятне рішення для обох [сторін] і не запустити тим самим інші конфлікти. Ви знаєте, що я маю на увазі Лівію. Або, можливо, не знаєте... але обговорювати це можна годинами", — сказав жіночий голос на записі, перевірити справжність якого неможливо.

Але, судячи з усього, пранкери з РФ могли записати телефонну розмову голови уряду Італії з "африканським політиком". Можливо, надихнувшись театральним образом венеціанського мавра і його діалогом з італійкою з відомої шекспірівської психодрами.

На довершення, автор пранку спробував "дотиснути" Мелоні запитанням про роль в українському суспільстві Степана Бандери. Але та сказала, що й гадки не має, про кого її запитують.

"Думаю, проблема з націоналізмом — це проблема Путіна", — відповіла вона, додавши, що в становищі, у якому опинилася Україна, країна робить усе правильно, а інші надають підтримку.

Нагадаємо, що 28 липня прем'єр-міністерка Італії розповіла, чому на Апеннінах підтримують Україну. За її словами, Київ діє в межах міжнародного права, а країни Заходу продемонстрували єдність у питанні військової допомоги.

Раніше, 20 жовтня, стало відомо, що Джорджа Мелоні пішла від свого партнера.