Штурмовал Марьинку: Силы обороны взяли в плен "чудо-оккупанта" из Сомали, — офицер ВСУ (фото)

Иностранный оккупант находился среди штурмовой группы, которая пыталась прорвать позиции ВСУ. Он и еще трое уцелевших сдались в плен.

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В Донецкой области в районе Марьинки Силы обороны притормозили штурм оккупантов и захватили нескольких из них в плен. Среди пленных — гражданин Сомали. Об этом в своем телеграм-канале "Офицер+" рассказал лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"Думаю, все уже видели у нас чудо-пленного. Это — гражданин Сомали, мигрант, который был завербован в ВС РФ скорее всего на границе Финляндии для отправки на войну в Украину", — говорится в сообщении.

Он отметил, что "этого фрукта" взяли в плен бойцы 46-й ОАэМБр.

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"Штурмовая группа из России пошла на штурм, им начали давать п**ды. Тем временем подмога со стороны России не могла подойти, поскольку забрасывали FPV и сбросами. Сначала "задвохсотили" 4 человека, а остальные 4 сдались в плен", — рассказали об обстоятельствах до украинского плена сомалийца в телеграм-канале "Офицер+"

Напомним, что 6 января сообщалось, что в районе Авдеевки ВС РФ планировали занять позиции, но заблудились. Бойцы Сил обороны не растерялись и заняли их первыми, в результате утром оккупанты вышли на них утром.

6 января также сообщалось, что оккупанты неудачно сходили в наступление на Купянском направлении. Они растерялись сразу, как только наехали на мины. Далее попали под удары дронов-камикадзе и подорвались на других минах.