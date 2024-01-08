Вытянул счастливый билет: оккупант единственный выжил из штурмовой группы и сдался в плен дрону ВСУ (видео)

Российский оккупант, опираясь на палки, пошел за украинским дроном, который указывал ему направление.

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На одном из участков фронта на востоке Украины российского оккупанта взяли в плен с помощью дрона. Об этом в своем телеграм-канале 8 января сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

"Этот российский солдат вытащил счастливый билет и единственный из штурмовой группы остался живым. Теперь персонаж ковыляет за дроном, чтобы сдаться в плен", — проинформировал Бутусов.

На опубликованных кадрах видно, как истощенный российский оккупант, опираясь на палки в обеих руках и застревая в снегу, шагает за украинским дроном, который указывает ему направление. Это происходит рядом с железнодорожными путями, а за передвижением российского захватчика пристально следят с воздуха украинские аэроразведчики.

Где именно это произошло и любых других подробностей Юрий Бутусов не обнародовал.

Напомним, что в Донецкой области в районе Марьинки бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады захватили в плен группу российских штурмовиков. Среди них был гражданин Сомали.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ с помощью дрона спасли украинского военнопленного, которого держали на позициях ВС РФ. Украинские защитники уничтожили пехоту врага и вывели собрата в безопасное место.

Ранее сообщалось, что ВСУ с помощью дрона взяли в плен российского оккупанта. Они дали российскому оккупанту единственный шанс сдаться в плен и что его уже допросили, получив всю важную информацию.