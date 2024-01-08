Витягнув щасливий білет: окупант єдиний вижив з штурмової групи і здався в полон дрону ЗСУ (відео)

Російський окупант, спираючись на палиці, почимчикував за українським дроном, який вказував йому напрямок.

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На одній з ділянок фронту на сході України російького окупанта взяли в полон за допомогою дрона. Про це в своєму телеграм-каналі 8 січня повідомив український журналіст Юрій Бутусов.

"Цей російський солдат витягнув щасливий квиток і єдиний зі штурмової групи залишився живим. Тепер персонаж шкутильгає за дроном, щоб здатися в полон", — проінформував Бутусов.

На опублікованих кадрах видно, як виснажений російський окупант, спираючись на палиці в обох руках і застрягаючи в снігу, чимчикує за українським дроном, який вказує йому напрямок. Це відбувається поруч із залізничними коліями, а за пересуванням російського загарбника пильно стежать з повітря українські аеророзвідники.

Де саме це відбулося та будь-яких інших подробиць Юрій Бутусов не оприлюднив.

Нагадаємо, що на Донеччині в районі Мар'їнки бійці 46-ї окремої аеромобільної бригади захопили в полон групу російських штурмовиків. Серед них був громадянин Сомалі.

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ за допомогою дрона врятували українського військовополоненого, якого тримали на позиціях ЗС РФ. Українські захисники знищили піхоту ворога і вивели побратима у безпечне місце.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ за допомогою дрона взяли в полон російського окупанта. Вони дали російському окупанту єдиний шанс здатися в полон і що його вже допитали, отримавши всю важливу інформацію.