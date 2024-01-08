В списке Буданов и Малюк: Зеленский определил переговорщиков Украины о гарантиях безопасности

Изменения в состав делегации, которые будут участвовать в переговорах, будут вноситься по согласованию с Министерством иностранных дел Украины.

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Владимиром Зеленским 8 января определены участники делегации для международных переговоров по гарантиям безопасности для Украины. На официальном сайте президента Украины опубликовали соответствующее распоряжение №2/2024-рп.

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В нем указаны фамилии должностных лиц. В документе говорится о возможности создания делегации Украины "для участия в переговорах по наработке и подготовке к международным договоренностям.

В списке указаны:

Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Минобороны;

Рустем Умеров, министр обороны;

Александр Литвиненко, глава Службы внешней разведки;

Александр Павлюк, первый заместитель министра обороны;

Василий Малюк, председатель Службы безопасности Украины;

Андрей Ермак, руководитель Офиса президента;

Игорь Жовква, заместитель руководителя ОПУ;

Александр Камышин, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности;

Антон Кориневич, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел;

Роман Машовец, заместитель руководителя ОПУ;

Ирина Мудрая, заместитель министра юстиции;

Николай Точицкий, заместитель министра иностранных дел;

Игорь Фоменко, заместитель министра экономики;

Игорь Баранецкий, заместитель заведующего отделом евроатлантической интеграции и международной безопасности Департамента по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Офиса президента;

Геннадий Коваленко, директор Департамента международного оборонного сотрудничества МОУ;

Виталий Мартынюк, заместитель Руководителя Департамента — заведующий отделом стратегического анализа вопросов национальной безопасности и обороны Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны ОПУ.

Документом также определено разрешение руководителю делегации вносить согласования с Министерством иностранных дел Украины относительно изменений в состав делегации. Ведомство получит возможность привлекать советников, экспертов, технических работников к обеспечению работы. Директивы делегации Украины на переговоры прилагаются тайно.

Напомним, в конце ноября Украина и Италия начали переговоры о заключении соглашения о гарантиях безопасности. Собеседники обсудили соответствующие совместные шаги и подходы к наполнению и формату будущего двустороннего соглашения.