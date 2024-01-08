В списке Буданов и Малюк: Зеленский определил переговорщиков Украины о гарантиях безопасности
Изменения в состав делегации, которые будут участвовать в переговорах, будут вноситься по согласованию с Министерством иностранных дел Украины.
Владимиром Зеленским 8 января определены участники делегации для международных переговоров по гарантиям безопасности для Украины. На официальном сайте президента Украины опубликовали соответствующее распоряжение №2/2024-рп.Важно
В нем указаны фамилии должностных лиц. В документе говорится о возможности создания делегации Украины "для участия в переговорах по наработке и подготовке к международным договоренностям.
В списке указаны:
- Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Минобороны;
- Рустем Умеров, министр обороны;
- Александр Литвиненко, глава Службы внешней разведки;
- Александр Павлюк, первый заместитель министра обороны;
- Василий Малюк, председатель Службы безопасности Украины;
- Андрей Ермак, руководитель Офиса президента;
- Игорь Жовква, заместитель руководителя ОПУ;
- Александр Камышин, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности;
- Антон Кориневич, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел;
- Роман Машовец, заместитель руководителя ОПУ;
- Ирина Мудрая, заместитель министра юстиции;
- Николай Точицкий, заместитель министра иностранных дел;
- Игорь Фоменко, заместитель министра экономики;
- Игорь Баранецкий, заместитель заведующего отделом евроатлантической интеграции и международной безопасности Департамента по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Офиса президента;
- Геннадий Коваленко, директор Департамента международного оборонного сотрудничества МОУ;
- Виталий Мартынюк, заместитель Руководителя Департамента — заведующий отделом стратегического анализа вопросов национальной безопасности и обороны Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны ОПУ.
Документом также определено разрешение руководителю делегации вносить согласования с Министерством иностранных дел Украины относительно изменений в состав делегации. Ведомство получит возможность привлекать советников, экспертов, технических работников к обеспечению работы. Директивы делегации Украины на переговоры прилагаются тайно.
Напомним, в конце ноября Украина и Италия начали переговоры о заключении соглашения о гарантиях безопасности. Собеседники обсудили соответствующие совместные шаги и подходы к наполнению и формату будущего двустороннего соглашения.