Мобилизация в Украине: военный дал совет мужчинам, как подготовиться к службе

По словам бойца 24-й ОМБр Вячеслава Журбы, военнообязанные мужчины должны понимать, что рано или поздно они попадут на фронт. Поэтому важно заранее позаботиться о том, где будет проходить служба.

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В Украине продолжает действовать всеобщая мобилизация. За это время в ряды Вооруженных сил Украины были призваны сотни тысяч мужчин. Журналист 24 Канала, боец 24-й ОМБр Вячеслав Журба дал совет мужчинам, как подготовиться к службе в армии.

Лучше выбрать бригаду заранее

Как отметил Журба, военнообязанные мужчины должны понимать, что рано или поздно они попадут на фронт. Поэтому важно заранее позаботиться о том, где будет проходить служба.

"Если вы узкий специалист — вас загребут, за вами буквально будет очередь. Поспрашивайте у знакомых, которые служат уже в ВСУ, какие у них дела в бригаде. Может, вы захотите в какую-то конкретную бригаду", — говорит Вячеслав.

По его словам, узнав у знакомых, как им живется в конкретной бригаде, мобилизованный сможет сделать осознанный выбор и не будет разочарован.

Не нужно ждать повестки

Военный также отметил, что не стоит ждать повестки на блокпосте. Если человек хочет служить в определенной бригаде, то можно собрать вещи и обратиться в ТЦК самостоятельно.

"Да, вы окажетесь там, где хотите быть. Да, вы хотите в кавычках. Понимаю, никто не хочет на войну, но такая у нас реальность", — отмечает военный.

Военные не сидят в окопах 24/7

Журба также ответил на вопрос, когда у военных есть время читать книги на фронте.

"24/7, 30 дней в месяц мало кто сидит в окопах", — отметил военный.

"Есть качество ротации, отвода. Все зависит от направления, наличия личного состава. Но стоит понимать, что в армии не только пехотинцы служат", — отмечает Ярослав.

Военный объясняет, что на все можно найти время при желании. В частности, Вячеслав Журба как только был мобилизован, был в пехоте и находил время на чтение на отводе.

"Потому что я так хотел. Сейчас я дронщик, опять же мы не работаем 24/7. Я отработал время, которое я должен отработать, меня сменили ребята, я имею время на отдых. В это время могу делать, что хочу", — говорит военный.

Напомним, председатель совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко ранее заявлял, что снижение мобилизационного возраста мужчин с 27 до 25 лет позволит привлечь в армию более молодых и здоровых людей.

Ранее сообщалось о том, кого могут призвать на военную службу в 2024 году. Добровольно по контракту могут мобилизоваться мужчины в возрасте от 18 до 27 лет без боевого опыта, лица с инвалидностью и отсрочкой по семейным обстоятельствам, а также женщины.