Путин решил национализировать патронный завод в Подмосковье из-за аварии котельной

По данным журналистов, собственники предприятия ВПК находятся за границей. Из-за прорыва теплотрассы 4 января в городе Климовск 173 многоквартирных дома остались без отопления в 20-градусный мороз.

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Власти РФ решили национализировать специализированный патронный завод в городе Климовск (Московская область), котельная которого оказалась в аварийном состоянии. Решение принял глава Кремля Владимир Путин, о чем сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства, передает российский Телеканал 360.

4 января в одной из частей Климовска 173 многоквартирных дома остались без отопления. В это время температура воздуха была ниже 20 градусов. Все из-за аварии на котельной Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ), в качестве объяснения причин сослались на прорыв теплотрассы.

Губернатор Андрей Воробьев заявил, что из-за остановки аварийной котельной нужны "очень сложные оперативные мероприятия", но собственники патронного завода находятся за границей. Поэтому властей Московской области уполномочили из-за случившейся чрезвычайной ситуации взять котельную "в управление". Уже отменен особый режим на объекте, что объяснялось тем, что патронный завод относится к военно-промышленному комплексу.

Авария на патронном заводе в Подмосковье

Патронный завод в городе Климовск

Руководство Московской области прежде заявляло, что не может контролировать работу котельной, поскольку она расположена на территории "режимного объекта". Сообщается, что о проблемах они узнали только из соцсетей, в которых появились многочисленные жалобы от граждан.

7 января завели уголовное дело. Следствие рассматривает версию о том, что аварию на котельной вызвала неправильная эксплуатация оборудования.

Напомним, что недалеко от нефтебазы в российском Нижнем Тагиле произошел "некий хлопок".

Также сообщалось, что, по данным следствия, житель Черкасс представился сотрудником Главного управления разведки МО Украины, чтобы получить от жены военного ВСУ 40 тысяч гривен.