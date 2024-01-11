Действующий закон о мобилизации требует коррекции, изменения процедуры ротации, — Подоляк (видео)

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что соответствующие нововведения нужны с учетом "очень долгого времени войны".

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Действующий закон о мобилизации требует обязательной коррекции, в частности, изменения процедур ротации и демобилизации. Это нужно сделать с учетом длительной войны. Об этом в четверг, 11 января, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире "Киев24".

"Война долгая и, безусловно, действующий закон о мобилизации требует коррекции, обязательной коррекции, с учетом того, что нужно все же изменить систему подготовки людей, которые должны быть мобилизованными. Надо изменить процедуры ротации, например, демобилизации, все это уточнить, еще раз подчеркиваю, с учетом очень долгого времени войны, как таковой", — отмечает Подоляк.

Кроме того, по словам советника руководителя Офиса президента, дискуссия, которая сейчас идет на уровне соответствующих профильных министерств ВСУ и профильных депутатских комитетов позволяет обществу видеть, какие предложения вносятся, и какие аспекты стоит принять.

Также Подоляк отметил, что измененный законопроект о мобилизации внесут в Кабинет министров уже в течение нескольких дней.

"Завтра или послезавтра будут внесены уже с изменениями законопроект, дальше снова дискуссия, дальше снова этот законопроект будет вноситься в зал, мы увидим первое чтение, после этого снова такое уточнение, второе чтение. В принципе, я думаю, что это уже вопрос процедуры и достаточно быстрого времени", — рассказал он.

Напомним, 11 января министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Министерство обороны Украины готово вносить на согласование Правительства новую редакцию законопроекта по совершенствованию мобилизации.

Также 11 января Кабинет министров Украины отозвал из Верховной Рады законопроект об изменении правил мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.