Мобилизация в Украине: дает ли инвалидность родителей право на отсрочку

По словам юриста, лицо имеет право на отсрочку от мобилизации при условии, что в семье нет трудоспособных (совершеннолетних, не пенсионеров, не инвалидов) братьев или сестер по уходу за отцом или матерью.

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После полномасштабного вторжения РФ в Украине введена всеобщая мобилизация, но некоторые военнообязанные могут получить отсрочку. Об этом рассказал юрист Андрей Топчий.

По его словам, в соответствии со ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" отсрочку получают лица, у которых есть супруг (супруга) или один из родителей, а также родители супруги (супруга), являющиеся инвалидами I или II группы, при условии, что у них отсутствуют другие работоспособные лица, обязанные согласно закону обеспечивать их содержание.

Таким образом, лицо имеет право на отсрочку от мобилизации при условии, что отсутствуют трудоспособные братья или сестры, которые могли бы заботиться о отце или матери.

Кроме того, по словам юриста, такие граждане имеют право на выезд за границу только в присутствии родственников с инвалидностью соответствующих групп и при наличии подтвержающих документов.

Так, для пересечения границы важно оформить следующий пакет документов:

свидетельство о рождении военнообязанного;

пенсионное удостоверение инвалида;

паспорта с общим адресом регистрации.

Юрист также отметил, что в настоящее время на границе также требуется подтверждение от военкомата об отсрочке, которое должно быть в соответствующем военно-учетном документе.

Напомним, адвокат Руслан Ткаченко рассказал Фокусу, что представители ТЦК и СП могут заходить на частные территории для того, чтобы вручить повестку. Однако они не могут проникать в дом без согласия людей, которые там проживают.

Также сообщалось о том, когда можно не являться в ТЦК после получения повестки. Есть три случая, при которых военнообязанные могут не прийти в ТЦК, даже если получили повестку. Чтобы подтвердить эти причины, понадобятся справки и прочие официальные документы.