АК против AR: украинский военный сравнил винтовки в условиях войны (фото)

Боец ВСУ говорит, что АК-74 может выдержать все трудности и тяготы войны, но недостаточно мощностей, чтобы ремонтировать все автоматы. AR-15 в свою очередь не имеют проблем с запчастями и имеют широкую комплектацию.

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Спор между сторонниками автомата Калашникова и AR постоянно продолжается. Украинский военный рассказал о плюсах и минусах западного и советского вооружения. Об этом сообщается в телеграм-канале военнослужащего Callsight "Growler" Path of Warrior.

В условиях полномасштабной войны и переориентации украинской армии под западные стандарты и инфраструктуру, войско все больше наполняется современными винтовками на замену советскому АК. Многообразие оружия нагружает украинскую логистику и усложняет ее. Поэтому автор пишет о смещении акцента на западные калибры 5,56-мм. Сравнивает АК-74 автор с украинской UAR-15 производства "Укроп".

Преимущества и применение АК-74

Автомат Калашникова военный называет довольно простым, надежным и массовым изделием с распространенным патроном. Найти такой автомат в армии можно на любом участке фронта. Однако несмотря на личную любовь военного к АК-74 он констатирует, что его будущее уже предрешено.

Военный сам имел АК-74 с огромным настрелом. За это время нарезной ствол стал фактически гладкоствольным из-за интенсивных боевых действий. В Украине нет мастерских, которые могли бы ремонтировать стволы в таких количествах, поэтому автоматы пускают на запчасти.

Иллюстративное изображение Фото: Facebook / 95 окрема десантно-штурмова бригада Зброїні Сили України

Если АК-74 новый, правильно приведенный к нормальному бою и с оптикой и выверенный, то автомат будет смертоносным оружием. Он сможет обеспечить уверенное поражение целей на расстоянии до 600 метров. Кучность АК-74 на 100 метрах со стандартным патроном 7Н6 составляет 2-2,5 МОА. Автомат автора имел кучность 1,85 МОА.

В итоге оставшиеся АК-74 "добиваются" и, скорее всего, будут полностью вытеснены западными системами.

Преимущества и применение UAR-15

По словам бойца, UAR-15 лишена логистических недостатков АК. Она поддается ремонту, имеет заменяемые стволы и в целом в текущих реалиях более ремонтопригодна. Также она имеет широкую комплектацию: комплекты обслуживания, коллиматорные прицелы и магниферы, в некоторых вариациях тактические блоки AN|PEQ-15. Это делает UAR-15 более универсальным инструментом изначально, чем базовый АК.

UAR-15 компании "Укроп"

UAR-15 у военного имеет измененную пистолетную рукоятку, нескладное прицельное приспособление Daniel Defense, карбоновое цевье с интерфейсом M-LOK. Также у винтовки было изменено цевье к апперу (ствольной коробке). Карбоновый ствол и цевье делает оружие более легким, но и позволяет размещать более тяжелые прицельные приспособления.

Сейчас военный активно "обкатывает" UAR-15, чтобы достичь кучности в 1 МОА на 100 метрах.

АК против УАР-15

В итоге военный говорит, что АК — это надежное оружие пехоты, которое может переносить все трудности и тяготы войны. Однако украинская и западная промышленность в перспективе столкнется с невозможностью производства патронов калибра 5,45 и комплектующих для АК. В день война выводит из строя сотни автоматов Калашникова.

AR — более восстанавливаемое стрелковое оружие. Она имеет большую вероятность, что станет базовым для перспективных Вооруженных сил Украины и других подразделений. Дефицита патронов 5,56 или комплектующих для AR-15 нет. В некоторых подразделениях уже можно найти больше патронов 5,45-мм, чем 7,62х39-мм.

Напомним, украинские военные показывали АК-74 в версии Bullpup.

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