Не хватает сотен специалистов: в США задерживается построение новых фрегатов
Министр ВМС США Карлос Дель Торо говорит, что военные проведут комплексный анализ судостроительной отрасли, чтобы понять, как оздоровить сферу.
Первый ракетный фрегат ВМС США класса Constellation построят с опозданием из-за недостатка рабочей силы. Об этом сообщает Defense News.
Верфь Marinette Marine Fincantieri в апреле 2020 года выиграла контракт на строительство первых 10 фрегатов класса Constellation. Первый корабль заложили в сентябре 2022 года, а по состоянию на сейчас уже 4 корабля находятся в процессе строительства.
Заместитель руководителя программы Энди Босак говорит, что сейчас им не хватает "несколько сотен" работников.
"Как и остальная индустрия, мы работаем над увеличением рабочей силы, как рабочих, так и белых воротничков", — сказал Босак.
В результате дефицита работников есть "вызов графику", но компания работает над тем, чтобы не отставать от него. ВМС и компания-производитель изучают причины и последствия отставания от графика. Через различные рычаги они попытаются понять, как могут повлиять на процессы на судостроительном заводе.Важно
Министр ВМС США Карлос Дель Торо говорит, что они проанализируют ситуацию в судостроении и выработает рекомендации для оздоровления сферы. США должны получать боевые возможности по актуальным графикам. На анализ ситуации выделено 45 суток.
"Я по-прежнему обеспокоен продолжающимся влиянием постпандемических условий на наших судостроителей и их поставщиков, которые продолжают влиять на наши судостроительные программы. В частности на наши подводные лодки с баллистическими ракетами класса Columbia и фрегат класса Constellation", — говорит Карлос Дель Торо.
Задержку с кораблями объясняют еще и тем, что ВМС покупали по одному фрегату в год с 2020 финансового года. Однако в 2024 финансовом году ВМС хотят получить два фрегата, что дополнительно нагружает Marinette. Компания должна увеличивать пропускную способность корабельной.
Напомним, 8 января СМИ писали, что чтобы догнать план производства фрегатов, в США планируют привлечь роботов-сварщиков.
10 ноября СМИ писали, что ВМС США ожидают получения двух субмарин в 2024 году после срыва графика.