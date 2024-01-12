Не хватает сотен специалистов: в США задерживается построение новых фрегатов

Министр ВМС США Карлос Дель Торо говорит, что военные проведут комплексный анализ судостроительной отрасли, чтобы понять, как оздоровить сферу.

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Первый ракетный фрегат ВМС США класса Constellation построят с опозданием из-за недостатка рабочей силы. Об этом сообщает Defense News.

Верфь Marinette Marine Fincantieri в апреле 2020 года выиграла контракт на строительство первых 10 фрегатов класса Constellation. Первый корабль заложили в сентябре 2022 года, а по состоянию на сейчас уже 4 корабля находятся в процессе строительства.

Заместитель руководителя программы Энди Босак говорит, что сейчас им не хватает "несколько сотен" работников.

"Как и остальная индустрия, мы работаем над увеличением рабочей силы, как рабочих, так и белых воротничков", — сказал Босак.

В результате дефицита работников есть "вызов графику", но компания работает над тем, чтобы не отставать от него. ВМС и компания-производитель изучают причины и последствия отставания от графика. Через различные рычаги они попытаются понять, как могут повлиять на процессы на судостроительном заводе.

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Министр ВМС США Карлос Дель Торо говорит, что они проанализируют ситуацию в судостроении и выработает рекомендации для оздоровления сферы. США должны получать боевые возможности по актуальным графикам. На анализ ситуации выделено 45 суток.

"Я по-прежнему обеспокоен продолжающимся влиянием постпандемических условий на наших судостроителей и их поставщиков, которые продолжают влиять на наши судостроительные программы. В частности на наши подводные лодки с баллистическими ракетами класса Columbia и фрегат класса Constellation", — говорит Карлос Дель Торо.

Задержку с кораблями объясняют еще и тем, что ВМС покупали по одному фрегату в год с 2020 финансового года. Однако в 2024 финансовом году ВМС хотят получить два фрегата, что дополнительно нагружает Marinette. Компания должна увеличивать пропускную способность корабельной.

Напомним, 8 января СМИ писали, что чтобы догнать план производства фрегатов, в США планируют привлечь роботов-сварщиков.

10 ноября СМИ писали, что ВМС США ожидают получения двух субмарин в 2024 году после срыва графика.