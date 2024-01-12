Россияне атаковали Херсон: возросло количество погибших (фото, видео)

Днем оккупанты атаковали Херсон. В результате обстрелов погибли два человека. Спасатели работают на местах ударов.

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Российская армия с временно оккупированного левого берега около 12.00 12 января ударила по Корабельному району Херсона. В результате атаки погибли два человека. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, а также МВД.

Оккупанты убили 80-летнюю женщину, которая во время обстрела находилась на улице, и водителя припаркованного неподалеку авто. Личность последнего устанавливается.

"На месте прилета погибла женщина. Также в машине обнаружили обгоревшее тело", — сообщил Прокудин.

По информации главы ОВА, оккупанты накрыли артиллерией улицы города.

Напомним, накануне, 8 января, армия России нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Бомбардировщики Ту-95МС взлетели в акватории Каспийского моря, а четыре истребителя МиГ-31К — с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области.

Ракетные удары россиян и морозная погода могли привести к отключениям света в части регионов Украины. В Кривом Роге электричества нет у 15 тысяч абонентов, четыре котельные перевели на генераторы.

По данным Воздушных сил ВСУ, с начала полномасштабной войны армия РФ выпустила по территории Украины 63 ракеты "Кинжал". Из них 25 уничтожили средства ПВО от западных партнеров.