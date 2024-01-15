"Сейчас Азовское море чистое, как никогда": командующий ВС ВСУ потроллил россиян после уничтожения А-50

Николай Олещук намекнул на курортный сезон на Азовском море и поблагодарил всех, кто планировал, организовывал и принимал непосредственное участие в операции по уничтожению самолетов оккупантов.

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Азовское море после поражения вражеских самолетов Ил-22 и А-50 "чистое, как никогда". Так командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук потроллил россиян в своем телеграмм-канале 15 января.

"Ну что, друзья, сейчас Азовское море чистое, как никогда! Готовимся к пляжному сезону на его побережье. На палубе авианосца "Москва" уже точно не хватает места. Продолжаем рубрику "Вечного полета, братья". Дальше будет...", — написал он.

Свое сообщение командующий украсил веселыми смайликами — божьими коровками, крабами, волнами и самолетами и добавил картинку с морским побережьем.

"Спасибо всем, кто планировал, организовывал и принимал непосредственное участие в операции по уничтожению самолетов оккупантов", — написал Орещук.

Утром, 15 января, командующий Воздушных сил Николай Олещук намекнул на потери среди российской авиации. Генерал-лейтенант опубликовал в своем телеграмм-канале фото удара оккупантов по жилому дому в Днепре год назад и пожелал россиянам "гореть в аду".

"Это вам за Днепр. Пока без деталей", — сообщил командующий ВС ВСУ, намекая на возможное поражение российских самолетов над Азовским морем.

Уничтожение А-50 и Ил-22 РФ над Азовским морем

14 января заместитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин сообщил, что российские оккупанты могли потерять 2 своих самолета над Азовским морем. Украинскими подразделениями были нанесены удары по двум самолетам ВКС РФ — А-50 ДРЛО и бомбардировщику Ил-22.

Пресс-секретарь Оперативного командования Наталья Гуменюк поражение самолетов ни опровергла, ни подтвердила, хотя отметила, что оборона юга построена таким образом, что вражеские самолеты могут не вернуться.

В телеграм-канале, который ведут российские летчики, Fightbomber сообщили о гибели и ранении пилотов ВС РФ.

Военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что это — очень уникальный случай в мировой истории войн и конфликтов, потому что два вражеских самолета были "приземлены" в столь глубокой тыловой зоне.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил уничтожение самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного пункта управления врага Ил-22.

В Кремле прокомментировали информацию об унижении российских самолетов А-50 и Ил-22 над Азовским морем. Об этом пишет российское государственное агентство "ТАСС" 15 января.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль якобы не имеет данных о том, чтобы какие-либо российские самолеты были сбиты Силами обороны Украины.