Помогал офицерам выезжать за границу во время войны: суд оштрафовал полковника ТЦК

Полковник Петр Марусин, который работает в Золочевском районном ТЦК и СП, оказывал помощь офицерам беспрепятственно покидать страну во время войны.

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Суд назначил штраф 2 465 гривен должностному лицу одного из районных Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, полковнику Петру Марусину, который безосновательно исключал с воинского учета офицеров. Об этом сообщает корреспондент Zaxid.net со ссылкой на постановление Золочевского райсуда Львовской области.

Согласно документу, полковник Петр Марусин во время службы в одном из районных ТЦК и СП Львовщины в марте и в октябре 2022 года безосновательно исключил с воинского учета двух офицеров запаса с правом беспрепятственного выезда за границу.

На время военного положения постановления военно-врачебных комиссий (ВВК) в отношении офицеров запаса должны обязательно утверждаться штатной ВВК региона, иначе лицо не может быть исключено с воинского учета. В данном случае документы были оформлены ненадлежащим образом.

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Отметим, что на заседании суда Петр Марусин не явился, однако подал заявление о признании своей вины в халатном отношении к военной службе.

Судья Золочевского райсуда Владимир Сивак, который признал военного виновным в админправонарушении и назначил ему 2 465 гривен штрафа.

В прошлом году, в январе 2023-го, Петр Марусин также был наказан штрафом. Тогда суд рассматривал его дело об управлении авто Renault Duster в Бродах в состоянии алкогольного опьянения. Полковник неоднократно не приходил на судебные заседания, в марте 2023 года военного наказали на 17 тысяч гривен с годовым запретом управлять транспортными средствами. В постановлении суда было указано, что Петр Марусин работает в Золочевском районном ТЦК и СП.

Тем временем в Одесской области разоблачили судью, который за деньги помогал военнообязанным беглецам незаконно выезжать за границу.

За такую услугу мужчины платили 3,5 тысячи долларов. В СБУ говорят, что незаконную деятельность вели еще с апреля 2022 года и за это время подозреваемый помог сбежать более 1000 уклонистам.

Также в Киеве разоблачили чиновника времен до Революции Достоинства, который помогал мужчинам уклоняться от мобилизации. Так, беглецы могли выехать из Украины как водители автобуса за 7 тысяч долларов. Теперь организатору схемы грозит от 7 до 9 заключения.