Разрушенные здания и техника: "Схеми" показали последствия ракетных ударов в Йемене на фото Planet Labs

Аэропорт, по которому нанесли удары, как информируют "Схеми", пока не используется для регулярных рейсов, о чем свидетельствует также состояние его взлетной полосы, поврежденной ранее.

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На фото Planet Labs можно увидеть последствия ракетных ударов по городу Ходейда в Йемене. Разрушены несколько зданий и неустановленная техника. Проект "Схеми" в Telegram опубликовал спутниковые снимки.

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Соответствует Статуту ООН: Байден рассказал, продолжат ли США обстреливать Йемен

Журналисты сравнили фото этой местности за 13 января и за 23 декабря прошлого года. Можно увидеть, что ракетных ударов, вероятно, было несколько. Сейчас сам аэропорт не используется для регулярных рейсов, о чем свидетельствует также состояние его взлетной полосы, поврежденной ранее.

Фото: Схемы

Город Ходейда является одним из главных портовых объектов Йемена и используется военизированной группировкой хуситов (движение Хути).

Фото: Схемы

Удар по хуситам в Йемене 12 января

Командование США подтвердило начало операции против хуситов в Йемене. Удары, которые осуществили этим утром, по мнению официального Вашингтона, значительно ухудшат способность хуситов атаковать коммерческие суда. Коалиция нанесла удары по складам, системам ПВО и локациям, откуда боевики осуществляли пуски ракет и БПЛА.

Во время ударов было использовано более 100 высокоточных боеприпасов различных типов. Эти удары были нанесены коалиционными воздушными и морскими ударными и вспомогательными средствами со всего региона. Применялись самолеты Центрального командования ВМС США и наземные ударные ракеты "Томагавк". Они запускались с надводных и подводных платформ.

Атакованы места дислокации боевиков-хуситов. Речь идет об узлах управления, пусковых установках, складах боеприпасов, производственных объектах и радиолокационных системах ПВО.

Операция Prosperity Guardian в Красном море

О начале операции Prosperity Guardian против хуситов 19 декабря объявил Пентагон. Действия многонациональных сил имели целью обеспечить свободы судоходства в Красном море. В США назвали этот регион критически важным водным путем. Это главный коммерческий коридор, который способствует международной торговле.

Напомним, 12 января в британском журнале UK Defence Journal сообщили, что известно об авиабомбах Paveway IV, которыми нанесли удары по хуситам в Йемене. Истребители Eurofighter Typhoon сбросили бомбы Paveway IV с лазерным наведением во время атаки по военным объектам иранских прокси в Йемене.