Что известно об авиабомбе Paveway IV, которую применили для ударов по хуситам в Йемене

Paveway IV — это самая современная авиабомба семейства Paveway. В ее основе лежит модифицированная Mk. 82.

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Истребители Eurofighter Typhoon сбросили бомбы Paveway IV с лазерным наведением во время атаки по военным объектам иранских прокси в Йемене. В британском журнале UK Defence Journal рассказали, что известно об авиабомбах.

Авиабомба Paveway IV разработана компанией Raytheon UK и имеет двухрежимную систему наведения: спутниковую GPS или инерциальную INS. Снаряд является последней вехой в развитии семейства бомб Paveway. В основе лежит модифицированная авиабомба Mk 82 с повышенной пробивной способностью.

На вооружение Королевских Воздушных сил Paveway IV поступила в 2008 году. Ее масса составляет 230 кг. Наводить ракету на цель можно по лазерной указке в любом режиме навигации. Носителями Paveway IV являются истребители Eurofighter Typhoon, F-35, Panavia Tornado и Harrier II.

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Более 60 ударов: командование США подтвердило начало операции против хуситов в Йемене (видео)

Британская авиация применила Paveway IV для ударов по:

площадке, где йеменские повстанцы запускали БПЛА;

зданиям, которые были вовлечены в беспилотных операциях боевиков;

аэродрома в Эббси, откуда запускались крылатые ракеты и БПЛА.

Напомним, 12 января СМИ объяснили, почему Байден решился на удары по хуситам в Йемене.

Тем временем цены на мировом рынке нефти подскочили после того, как США, Британия и их союзники нанесли в ночь на 12 января авиаудары по повстанцам-хуситам в Йемене.