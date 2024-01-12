Що відомо про авіабомбу Paveway IV, яку застосували для ударів по хуситах у Ємені

Paveway IV — це найсучасніша авіабомба сімейства Paveway. У її основі лежить модифікована Mk. 82.

Related video

Винищувачі Eurofighter Typhoon скинули бомби Paveway IV з лазерним наведенням під час атаки по військових обʼєктах іранських проксі в Ємені. У британському журналі UK Defence Journal детально розказали, що відомо про авіабомби.

Авіабомба Paveway IV розроблена компанією Raytheon UK і має дворежимну систему наведення: супутникову GPS або інерціальну INS. Снаряд є останньою віхою в розвитку сімейства бомб Paveway. В основі лежить модифікована авіабомба Mk 82 із підвищеною пробивною здатністю.

На озброєння Королівських Повітряних сил Paveway IV надійшла у 2008 році. Її маса складає 230 кг. Наводити ракету на ціль можна за лазерною указкою в будь-якому режимі навігації. Носіями Paveway IV є винищувачі Eurofighter Typhoon, F-35, Panavia Tornado й Harrier II.

Важливо

Понад 60 ударів: командування США підтвердило початок операції проти хуситів у Ємені (відео)

Британська авіація застосувала Paveway IV для ударів по:

майданчику, де єменські повстанці запускали БПЛА;

будівлях, які були залучені в безпілотних операціях бойовиків;

аеродрому в Еббсі, звідки запускалися крилаті ракети й БПЛА.

Нагадаємо, 12 січня ЗМІ пояснили, чому Байден наважився на удари по хуситах у Ємені.

Водночас ціни на світовому ринку нафти підскочили після того, як США, Британія та їхні союзники завдали в ніч на 12 січня авіаударів по повстанцях-хуситах у Ємені.