Ночная атака БПЛА: дроны пытались атаковали военный аэродром РФ, — СМИ (видео)

По данным журналистов, дроны пытались атаковать аэродром "Балтимор". В результате ударов БПЛА повреждены многоэтажные дома в Воронеже.

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Восемь беспилотников пытались атаковать ночью 16 января авиабазу "Балтимор", что в Воронежской области (Россия). Два из 8 БПЛА были сбиты над аэродромом. Об этом сообщает издание ASTRA.

Между тем, как сообщили в Министерстве обороны России, дежурными средствами противовоздушной обороны было уничтожено пять и перехвачено три БПЛА над территорией Воронежской области, а еще четыре — над Белгородской.

"В течение сегодняшней ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Еще один дрон попал в балкон квартиры 10-этажного дома на улице Тепличной, 6, где легкие ранения получила 10-летняя девочка. Этот дом находится в 7 км от аэродрома.

Беспилотники атаковали Воронежскую область

"Обломки еще одного беспилотника нашли жители дома 67 на улице Острогожская. Он находится в 2 километрах от аэродрома. Обломки еще одного БПЛА упали в районе села Архангельское, другого в районе села Новогремяченское, выяснила ASTRA. Еще 2 БПЛА упали в селе Девица", — говорится в сообщении.

По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в Белгородском районе системы ПВО якобы сбили беспилотник на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет.

Всего в результате атаки повреждения получили 35 квартир в 10 домах, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Известно, что авиабаза "Балтимор" в Воронежской области принадлежит Воздушно-космическим силам России в составе 6-й армии ВКС и ПВО Западного военного округа. Согласно открытым данным, на аэродроме дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк. Аэродром регулярно используется ВКС РФ для нанесения авиаударов по территории Украины с 24 февраля 2022 года.

Между тем росСМИ сообщили, что в ночь на 16 января в российском Воронеже, а именно в Юго-Западном районе и Шилово, местные жители слышали более 15 взрывов. После чего в Воронеже начали находить обломки БПЛА.

Ранее экс-глава "Роскосмоса" и оккупационный сенатор от так называемой "исполнительной власти" Запорожской области Дмитрий Рогозин пожаловался на большое количество украинских дронов на фронте .