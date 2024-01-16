Новая терапия: как украинских военных лечат с помощью кетамина, — Economist

В особо сложных случаях украинских военных лечат кетамином. По словам психотерапевта Владислава Матреницкого, более 60% результатов являются положительными или очень положительными.

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Игорь Холодило, военный психолог и медик в начале 2023 года попал под танковый удар во время эвакуации. Он получил ранения глаз и сердца и почти не мог разговаривать, потому что заикался. Врачи спасли зрение и сердце, но не смогли исправить его заикание. Однако психотерапевт Владислав Матреницкий предложил попробовать кетамин. Об этом сообщает The Economist.

Кетамин — это психоделик, который с 2017 года является законным в Украине для лечения психических заболеваний. Крупнейшая война на континенте выводит Украину в авангард лечения нестандартными средствами.

Доктор Матреницкий руководит единственной в Украине клиникой, которая предлагает терапию кетамином. Игорь Холодило согласился на такой курс и он показал поразительные результаты. После первого сеанса заикание почти исчезло, еще пять и он вернулся к нормальному состоянию. Замкнутость, кошмары и страхи относительно повседневной жизни остались в прошлом.

Игорь Холодило

"Я вернулся к тому, что можно назвать жизнью. Я чувствовал себя легко, просто благословенно", — рассказывает Холодило.

По словам Матреницкого, он провел лечение почти для 300 пациентов, страдающих от устойчивой к лечению депрессии, тревожности или ПТСР. Стоимость одного сеанса составляет 4000 гривен за 40-минутный сеанс. Один курс обычно составляет 2-6 сеансов. Некоторым военным клиника предоставляет курс бесплатно. Кетамин вводится капельно — 0,5 мг на 1 кг массы тела.

После процедуры психотерапевт проводит пациента через его страхи, чтобы получить доступ к подсознательным травмам.

"Мы превращаем воспоминания в метафорическое путешествие, которое может освободить их эмоциональное давление", — говорит Матреницкий.

По словам врача, треть пациентов получает "чрезвычайно хорошие" результаты, еще треть "достаточно хорошие результаты". Плохие реакции возникают редко, обычно в виде панических атак. Тогда капельницу останавливают. Он отмечает, что украинские военные получили очень много стресса, поэтому кетаминовая терапия может быть им полезной. Матреницкий считает, что в Украине до сих пор есть советский подход к военной медицине, поэтому он выступает за распространение терапии кетамином.

Также в Украине хотят легализовать MDMA и псилоцибин для лечения военных. По словам директора государственного военно-реабилитационного центра "Лесная поляна" Ксении Возницыной, легализация может состояться в течение 6 месяцев. Возницына считает, что психоделики следует использовать экономно, и ни в коем случае не для активных солдат и только в отдельных сложных случаях.

Напомним, 5 января омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал строить дополнительные центры реабилитации для военных.