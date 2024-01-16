Вручение повестки на улице: экс-судья объяснил, насколько это законно

Конституция определяет, что в случае объявления военного положения могут действовать ограничения прав и свобод граждан с конкретным определением срока их действия. Однако окончательное решение остается на усмотрение власти, отмечает бывший судья Виктор Шишкин.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой служить отправиться могут военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. В условиях военного положения государство может накладывать на граждан определенные ограничения прав и свобод. О том, законно ли вручение повесток в общественных местах рассказал бывший судья Верховного суда Виктор Шишкин в интервью для Hromadske.

Законно ли выдавать повестки на улице

По информации экс-суда, Конституция (Статья 64) определяет, что в случае объявления чрезвычайного или военного положения могут действовать ограничения прав и свобод граждан с конкретным определением срока их действия. В соответствующей статье указано, что государство "может ограничивать", а это означает, что окончательное решение остается на усмотрение властей.

Как отмечает Шишкин, в случае войны в Украине, закрытие границ и выдача повесток в общественных местах не является нарушением прав человека, ведь государство должно искать эффективные способы оповещения граждан.

"Если человека не могут застать дома, то почему ему таким образом не вручить повестку — сообщить о необходимости явиться в военкомат? Государство сейчас вынуждено искать различные механизмы оповещения", — отметил эксперт.

Экс-судья добавил, что не может однозначно сказать, что все это неправильно.

Какие права украинцев не могут быть ограничены

В то же время, как отмечает Шишкин, некоторые права не могут быть ограничены ни в коем случае. Это, например, принудительное лишение человека жилья или права на обжалование действия государства в суде.

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