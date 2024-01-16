Броневики на базе Ford: ВСУ получили американские машины LAVR Titan-DS (фото)
По данным журналиста Романа Бочкалы, десантники 81 ОАБр уже оценили все преимущества американских бронемашин LAVR Titan-DS.
Украинские военные получили американские броневики LAVR Titan-DS. Данное вооружение имеет основу шасси от внедорожников Ford F-550. Об этом сообщил военный журналист Роман Бочкала.
Бронированная система LAVR Titan-DS способна выдерживать удары стрелкового оружия на расстоянии до 10 метров. Внутри машины могут разместиться восемь человек экипажа.
"Одобрительные отзывы броневики LAVR уже получили от десантников 81 ОАБр. Бойцы подчеркнут хорошую маневренность этих авто, а также бронезащиту, спасавшую военных не только от пуль, но и от обломков танковых снарядов. Коллеги военные журналисты, кто хочет лично увидеть эти автомобили и снять интересный контент – пишите в личные", – написал Роман Бочкала.
Что известно про LAVR Titan-DS
Бронеавтомобили LAVR Titan выбирают для транспортировки личного состава в зоне активных боевых действий. Эти многозадачные минностойкие машины (MRAP) имеют особую броню, которая выдерживает калибр 5,45 мм, 5,56 мм и 7,62 мм, обломки танковых и минометных снарядов и имеют V-образное противоминное днище.
Уровень бронезащиты этой комплектации – B6, выдерживающий трехкратное попадание из винтовки M-16 (калибр 5,56) с 10-метрового расстояния. Емкость машины предполагает одновременное пребывание до 8 человек личного состава.
За базу броневика взяты шасси Toyota Land Cruiser 70, Ford 550 и Dodge Ram.
Техника под брендом LAVR экспортируется в Великобританию и другие страны Европы. В Украину машины поступают из одной из стран Ближнего Востока.
Напомним, что компания BlueHalo получила контракт от Управления военно-морских исследований и Центра надводных боевых действий ВМС США на разработку прототипа высокоэнергетического лазера (HEL), интегрированного на борту легкой тактической машины (JLTV) для защиты от дронов.