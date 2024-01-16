Броневики на базе Ford: ВСУ получили американские машины LAVR Titan-DS (фото)

По данным журналиста Романа Бочкалы, десантники 81 ОАБр уже оценили все преимущества американских бронемашин LAVR Titan-DS.

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Украинские военные получили американские броневики LAVR Titan-DS. Данное вооружение имеет основу шасси от внедорожников Ford F-550. Об этом сообщил военный журналист Роман Бочкала.

Бронированная система LAVR Titan-DS способна выдерживать удары стрелкового оружия на расстоянии до 10 метров. Внутри машины могут разместиться восемь человек экипажа.

В Украину прибыли американские бронемашины TITAN В Украину прибыли американские бронемашины TITAN В Украину прибыли американские бронемашины TITAN

"Одобрительные отзывы броневики LAVR уже получили от десантников 81 ОАБр. Бойцы подчеркнут хорошую маневренность этих авто, а также бронезащиту, спасавшую военных не только от пуль, но и от обломков танковых снарядов. Коллеги военные журналисты, кто хочет лично увидеть эти автомобили и снять интересный контент – пишите в личные", – написал Роман Бочкала.

В Украину прибыли американские бронемашины TITAN

Что известно про LAVR Titan-DS

Бронеавтомобили LAVR Titan выбирают для транспортировки личного состава в зоне активных боевых действий. Эти многозадачные минностойкие машины (MRAP) имеют особую броню, которая выдерживает калибр 5,45 мм, 5,56 мм и 7,62 мм, обломки танковых и минометных снарядов и имеют V-образное противоминное днище.

Уровень бронезащиты этой комплектации – B6, выдерживающий трехкратное попадание из винтовки M-16 (калибр 5,56) с 10-метрового расстояния. Емкость машины предполагает одновременное пребывание до 8 человек личного состава.

За базу броневика взяты шасси Toyota Land Cruiser 70, Ford 550 и Dodge Ram.

Техника под брендом LAVR экспортируется в Великобританию и другие страны Европы. В Украину машины поступают из одной из стран Ближнего Востока.

Напомним, что компания BlueHalo получила контракт от Управления военно-морских исследований и Центра надводных боевых действий ВМС США на разработку прототипа высокоэнергетического лазера (HEL), интегрированного на борту легкой тактической машины (JLTV) для защиты от дронов.