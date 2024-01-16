"Именно туда, где жилая застройка": РФ ударила ракетами С-300 по Харькову

В результате ударов РФ по центру Харькова, как сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, 16 человек пострадали. Две женщины в тяжелом состоянии.

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В Харькове вечером 16 января прогремели взрывы. Оккупанты могли применить ракеты С-300. Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

Он отметил, что атаку осуществили двумя ракетами. В результате ударов есть повреждения гражданской жилой инфраструктуры.

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Сначала было известно, что четыре человека получили ранения. Их состояние, как заявили в ОВА, легкое. Экстренные службы продолжают осмотр мест попаданий.

Оккупанты ударили по жилой инфраструктуре в центре Харькова, повреждены многоэтажные дома. В тяжелом состоянии госпитализировали 43-летнюю женщину. Впоследствии стало известно, что еще десять человек — в легком и среднем состояниях. Медики продолжают осмотр пострадавших.

В 22:45 Синегубов сообщил, что в эту минуту в результате ударов РФ по центру Харькова 16 человек пострадали. Две женщины в тяжелом состоянии.

Прокомментировал удары и мэр города Игорь Терехов. В Telegram он призвал горожан быть осторожными, поскольку раздаются взрывы.

Впоследствии он сообщил, что ударили российские захватчики по центру города, где нет никакой военной инфраструктуры.

"Именно туда, где жилая застройка", — сообщил Терехов.

Он добавил, что ГСЧС уже работают на местах прилетов. По его словам, есть информация о раненых, но их количества он не назвал.

Руководитель Харьковского гарнизона Сергей Мельник в Telegram в 21:49 сообщал, что враг в очередной раз ударил из района Белгорода, предварительно из ЗРК С-300. Он призвал не покидать укрытия до отбоя воздушной опасности.

Напомним, 10 января войска РФ нанесли удар по детскому оздоровительному центру в Харькове. За сутки российские военные нанесли удары по более 17 населенным пунктам в Харьковской области. Оккупанты повредили опоры линий электропередач.