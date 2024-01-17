Минобороны разрывает последний контракт с компанией Гринкевича на поставку продуктов

В ведомстве отметили, что во избежание трудностей с пищевым обеспечением, 16 января объявлен новый конкурс на заключение контракта по поставке питания для ВСУ.

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Руководство Министерства обороны приняло решение о расторжении контракта с компанией "Трейд лайнс ритейл" Игоря Гринкевича на поставку продуктов питания для военных. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации, полученной от Государственного бюро расследований, проведение досудебного расследования выявило доказательства поставки Минобороны низкокачественных товаров компаниями "Строительная компания Ситиград", "Трейд лайнс ритейл" и "Строительный альянс Монтажпроект" в рамках контрактов, подписанных 23 февраля 2023 года. Согласно данным ГБР, это привело к материальному ущербу для Министерства обороны в общей сумме свыше 934 миллионов гривен.

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Убытков почти на миллиард: Минобороны назвало себя потерпевшей стороной в деле Гринкевича

ГБР, в ходе расследования, осуществило арест счетов и активов упомянутых компаний.

В конце прошлого года "Трейд лайнс ритейл", одна из участвовавших в указанных контрактах компаний, была объявлена победителем на конкурсных торгах в системе Prozorro для поставки продуктов в рамках одного из 30 контрактов для ВСУ. В связи с неспособностью обеспечить поставки продуктов, Минобороны приняло решение расторгнуть контракт и направило соответствующие документы "Трейд лайнс ритейл".

"Дабы избежать сложностей с пищевым обеспечением, 16 января Минобороны объявило в Prozorro другой конкурс на заключение контракта по поставке питания для ВСУ по процедуре прямых договоров", — говорится в сообщении Минобороны

Напомним, 9 января стало известно, что У Министерства обороны остался один контракт с компаниями, которые связаны со львовским предпринимателем Игорем Гринкевичем.

Дело Гринкевичей — что известно

29 декабря в ГБР сообщили о попытке подкупа со стороны бизнесмена, занимающего одно из ведущих мест среди поставщиков товаров для Министерства обороны. Подозреваемый предприниматель предложил полмиллиона долларов взятки должностному лицу ГБР в обмен на возвращение имущества своих компаний, изъятого в рамках уголовного расследования.

По данным следствия, бизнесмен, владеющий строительными фирмами, также является поставщиком одежды и продуктов питания для Минобороны. Его компании выиграли 23 тендера общей стоимостью более 1,5 миллиарда гривен. Предварительные оценки указывают на убытки в размере 1,2 миллиарда гривен для государственного бюджета.

По информации ТСН, речь идет о львовском предпринимателе по имени Игорь Гринкевич.

Заместитель министра обороны Украины Виталий Половенко 9 января объявил о расторжении всех контрактов Министерства обороны с компаниями, связанными с семьей Гринкевичей.

Позднее, 12 января, заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков сообщил, что из-за скандала вокруг семьи Гринкевичей двое бывших чиновников Минобороны находятся под следствием.

Сын Игоря Гринкевича, Роман Гринкевич, отметил, что скандал вокруг его семьи якобы создан искусственно. Он также подчеркнул, что его семья не намерена покидать страну.