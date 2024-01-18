Великобритания с 2022 года списала более 600 единиц вооружения

Британская армия сталкивается с тем, что некоторые образцы вооружения уже старые, а их нечем заменять. К такой ситуации привело несвоевременное финансирование новых разработок.

Related video

С начала 2022 года Великобритания списала и продала 1711 единиц военной техники. Об этом сообщает UK Defence Journal.

Минобороны Соединенного Королевства с 24 февраля 2022 года вывело из состава армии 1711 единиц техники:

667 утилизировано;

48 самолетов продано;

1044 продано.

Ведомство опубликовало список техники, которая больше не служит войску. Часть из него имеет данные, куда отправлялась техника. Например, 127 списанных ББМ Scimitar и 80 броневиков класса MRAP Husky были проданы в Гану. Также на аукционах было продано около 400 единиц логистического автотранспорта и машин для перевозки бойцов.

Список утилизированной и проданной техники Список утилизированной и проданной техники Список утилизированной и проданной техники

Из-за несвоевременности замены британская армия столкнулась с тем, что техника быстро стареет. Например, БМП Warriow, которых в армии 580 единиц, начнут списывать уже в следующем году. Также сухопутные силы имеют проблемы с созданием нового БТР для замены БТР FV432 Mk.3. Средний возраст машин составляет 35 лет, а британцы даже не имеют технического задания и финансов для разработки машины на замену.

Напомним, МИД Британии признало более 40 стран мира опасными для посещений.

Ранее глава МИД Дэвид Кэмерон заявил, что есть основания для использования замороженных активов РФ в пользу Украины.