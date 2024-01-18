Два вертолета Ми-8 РФ "отказались" выполнять боевые задачи, — СМИ

Эксперты прогнозируют России авиационный каннибализм — когда одни самолеты разбирают, чтобы ремонтировать другие, а также, что воздушный флот РФ будет сокращаться, а количество авиакатастроф будет увеличиваться.

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Коллапс, который сложился в российской авиации, добрался и до боевых машин. На днях сразу два вертолета Ми-8, которые производятся в России, "отказались" выполнять боевые задачи. Об этом говорится в материале "Военного курьера".

Отмечается, что один из вертолетов с серьезными повреждениями сел на автомобильную дорогу в Брянской области. Другой — разбился в Кыргызстане.

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В столице Кыргызстана упал военный вертолет Ми-8: есть погибший и раненые

"Происходили подобные инциденты и в прошлом году: Россия теряла вне поля боя даже современные ударные вертолеты Ка-52. Не удивительно, что в прошлом году РФ провалилась на выставке военной техники в Дубае. В гражданской авиации РФ проблемы с самолетами вообще стали обыденностью", — пишет "Военный курьер".

Только у одной российской авиакомпании "Якутия" за неделю с бортами произошло 7 инцидентов, а некоторые авиакомпании вынуждены сокращать количество авиарейсов, потому что летать не на чем.

Несмотря на желание производить самолеты, возможности на это у России нет — доступ к импорту закрыт, а локализовать производство сложного оборудования, такого как, например, авионика или системы управления, не удается. За прошлый год Россия не выпустила ни одного самолета.

Не хватает РФ сейчас запчастей даже к собственной военной авиации. И об этом свидетельствуют не только недавние инциденты с Ми-8. Еще в прошлом году американский Институт изучения войны сообщал о том, что Минобороны РФ хотело выкупить у стран-партнеров компоненты к своей военной технике.

"Что ждет российскую авиацию дальше, догадаться нетрудно — авиационный каннибализм: это когда одни самолеты разбирают, чтобы ремонтировать другие. А это значит, что воздушный флот РФ будет постоянно сокращаться. А авиакатастроф будет все больше и больше. Впрочем, такое будущее ждет не только авиацию. Как доказывает российский коллапс в коммунальной сфере, сплошной катастрофой станет вся Россия", — резюмирует "Военный курьер".

Напомним, что военный эксперт Александр Коваленко заявил, что в ВС РФ потеряли спокойствие после массовых потерь военных самолетов. Российские самолеты взрываются на расстоянии 100-300 км от подконтрольной Украине территории.

Отметим, 22 декабря 2023 года стало известно об уничтожении трех российских истребителей Су-34 — они упали в глубине временной оккупированной части левобережной Херсонщины.