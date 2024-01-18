Два гвинтокрили Ми-8 РФ "відмовилися" виконувати бойові задачі, — ЗМІ

Експерти прогнозують Росії авіаційний канібалізм — коли одні літаки розбирають, щоб ремонтувати інші, а також, що повітряний флот РФ буде скорочуватися, а кількість авіакатастроф більшатиме.

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Колапс, який склався в російській авіації, дістався й до бойових машин. Днями одразу два гвинтокрили Ми-8, які виробляються у Росії, "відмовилися" виконувати бойові задачі. Про це йдеться в матеріалі "Військового кур'єра".

Зазначається, що один з гелікоптерів з серйозними пошкодженнями сів на автомобільну дорогу в Брянській області. Інший — розбився в Киргизстані.

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"Відбувалися подібні інциденти й минулого року: Росія втрачала поза полем бою навіть сучасні ударні гвинтокрили Ка-52. Тож не дивно, що минулого року РФ провалилася на виставці військової техніки в Дубаї. У цивільній авіації РФ негаразди з літаками взагалі стали буденністю", — пише "Військовий кур'єр".

Лише в однієї російської авіакомпанії "Якутия" за тиждень із бортами сталося 7 інцидентів, а деякі авіакомпанії змушені скорочувати кількість авіарейсів, бо літати немає на чому.

Попри бажання виробляти літаки, можливости на це у Росії немає — доступ до імпорту закритий, а локалізувати виробництво складного обладнання, такого як, наприклад, авіоніка чи системи управління, не вдається. За минулий рік Росія не випустила жодного літака.

Не вистачає РФ зараз запчастин навіть до власної військової авіації. І про це свідчать не тільки нещодавні інциденти з Ми-8. Ще минулого року американський Інститут вивчення війни повідомляв про те, що Міноборони РФ хотіла викупити у країн-партнерів компоненти до своєї військової техніки.

"Що чекає на російську авіацію далі, здогадатися неважко — авіаційний канібалізм: це коли одні літаки розбирають, щоб ремонтувати інші. А це означає, що повітряний флот РФ буде постійно скорочуватися. А авіакатастроф дедалі більшатиме. Втім, таке майбутнє чекає не тільки на авіацію. Як доводить російський колапс у комунальній сфері, суцільною катастрофою стане вся Росія", — резюмує "Військовий кур'єр".

Нагадаємо, що військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що в ЗС РФ втратили спокій після масових втрат військових літаків. Російські літаки вибухають на відстані 100-300 км від підконтрольної Україні території.

Зазначимо, 22 грудня 2023 стало відомо про знищення трьох російських винищувачів Су-34 — вони упали вглибині тимчасового окупованій частині лівобережної Херсонщини.