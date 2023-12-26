Patriot чи F-16: ЗС РФ втратили спокій після масових втрат військових літаків, — оглядач

Російські літаки вибухають на відстані 100-300 км від підконтрольної Україні території, відзначив Олександр Коваленко. На сьогодні авіація РФ не перебуває в безпеці навіть у глибокому тилу.

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Російська армія у грудні 2023 року втратила від п'яти до семи винищувачів, які підривались над окупованими територіями, над Чорним морем або на тиловому аеродромі. При цьому втрати авіації ЗС РФ протягом року — близько 46 бойових літаків. На сьогодні тривають суперечки, чим саме були збиті останні повітряні судна — по них могли вдарити ракетами з дальністю більш як 100 км. Про тривоги командування ЗС РФ щодо можливостей ЗСУ ідеться у дописі військового оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка на сторінці Facebook.

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Коваленко перелічив інциденти, які протягом останніх 12 місяців стались з літаками ЗС РФ. Зокрема, у 2023 році російська авіація мала втрати у Брянській області (біля кордону), на аеродромі "Морозовськ" у Курській області (за 300 км від України), над Чорним морем і над окупованими регіонами України — у небі над Херсонщиною та біля Маріуполя. Крім того, були збивання над лінією фронту. Серед втрат росіян — літаки Су-34, Су-30СМ, Су-24М, Су-25, а також вертольоти Мі-8.

Частина втрачених повітряних суден зрозуміло чому підірвались, пояснив експерт. Наприклад, Генштаб ЗСУ визнав, що Су-34, Су-35 та два Мі-8 на Брянщиною збили з ЗРК Patriot. Однак на сьогодні росіяни стурбовані тим, який саме пристрій міг вразити літаки, які підірвались в період з 22 по 25 грудня 2023 року — їх щось дістало на відстані близько 100 км від лінії фронту.

Росіяни розглядають два варіанти, при чому жоден з них не підтверджений Генштабом ЗСУ. По-перше, до літаків могли дістати ракети ППО, випущені з ЗРК Patriot. Наприклад, ракета MIM-104F PAC-3 цілком здатні пролетіти відстань близько 120 км, а ракета MIM-104D/E PAC-2 — близько 160 км (на глибину окупованої Херсонщини). По-друге, їх могли збити керованими авіаракетами, запущеними з літаків F-16, яких поки що офіційно в України немає. Ракета AIM-120 AMRAAM також здатна спокійно здолати 100 км і збити літак РФ.

Завдяки побоюванням за долю винищувачів-бомбардувальників ЗС РФ протягом останніх днів суттєво обмежили їхнє використання, зауважив Коваленко. Наприклад, росіяни запустили лише 18 керованих авіабомб, тоді як раніше — масово бомбардували всю лінію фронту, заважаючи бійцям ЗСУ вести наступ та оборону.

Коваленко зазначив, що ЗС РФ вже другий рік воюють проти України, але досі не контролюють небо. На сьогодні морські дрони ЗСУ вигнали з Чорного моря російський флот. У 2024 році, прогнозує експерт, російська військова авіація втече на дальні аеродроми.

Авіація РФ — втрати у грудні

Зазначимо, 22 грудня 2023 стало відомо про знищення трьох російських винищувачів Су-34 — вони упали вглибині тимчасового окупованій частині лівобережної Херсонщини. Після цього ЗС РФ втратили ще один Су-34 у районі Маріуполя та Су-30М над Чорним морем. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що поки що не може сказати, якою саме зброє дістали по літаках, але зазначив, що вона може діяти на різних ділянках фронту — не лише на півдні.

Тим часом бійці ЗСУ, які тримають плацдарм у Кринках, відзначили, що протягом кількох останніх діб по них дійсно не летять КАБи — літаки РФ не ризикують наблизитись до українських позицій.

Нагадуємо, експерт з безпілотників пояснив, що в Міноборони повинні розробити стандарти для закупівлі FPV-дронів. Тоді на фронт будуть потрапляти пристрої, які ефективно вражатимуть цілі і не падатимуть від дії РЕБ.