F-16 будуть під прицілом ворога: Ігнат про постачання літаків до кінця 2023 року (відео)

Перед тим, як західна авіація прибуде в Україну, мають бути повністю підготовлені вся необхідна інфраструктура, льотчики та персонал. Спікер ВПС наголосив, що літаки мають воювати, а не стояти в ангарах.

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Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував інформацію західних партнерів щодо постачання Україні винищувачів F-16 до кінця поточного року. За його словами, такий поспіх не має сенсу, оскільки Україні потрібно "на 100 відсотків підготуватися", адже техніка перебуватиме під прицілом росіян. Про це полковник заявив 25 грудня в ефірі "Радіо Свобода".

На запитання про західних аналітиків, які поширили такі відомості про F-16, Ігнат відповів, що у своїх повідомленнях він рідко використовує інформацію західних експертів, тому що вони інколи публікують "сумнівні речі та марні надії".

Полковник переконаний, що перед тим, як західна авіація потрапить в Україну, у країні має бути підготовлена вся необхідна інфраструктура, а також підготовлені льотчики та обслуговуючий персонал.

"Який сенс доставляти літаки сюди? Щоб вони тут стояли під прицілом ворога? Потрібно дочекатися, щоб усе на 100 відсотків було готове: і інфраструктура, і льотчики, які зараз проходять навчання з інструкторами, також і інженерно-авіаційний склад", — наголосив речник Повітряних сил.

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Ігнат додав, що винищувачі поставляються Україні для того, щоб вони не просто стояли, а брали участь у бойових діях. Тому щоб літаки виконували бойові завдання, вони мають бути оснащені відповідним озброєнням, яке потребує певних навичок і знань.

"Ми ж беремо літак, щоб воювати на ньому, а не щоб він стояв. Тому авіаційне озброєння потребує певних знань, щоб налаштовувати та наносити ним удари", — пояснив полковник.

Полковник Юрій Ігнат про постачання F-16 Україні (дивитися з 2:37)

Також речник ВПС зіронізував щодо інформації російських пропагандистів про те, що в Одесі ЗС РФ нібито знищили три винищувачі F-16. Нагадаємо, такі відомості почали розганяти в Telegram російські канали.