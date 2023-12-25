У РФ повідомили про знищення F-16 в Одесі, які ще навіть не надали: Ігнат відреагував (фото)

Спочатку російські пропагандисти та провоєнні блогери повідомляли про знищення трьох багатоцільових винищувачів F-16, а згодом — шести. Ба більше, загарбники запевняють, що під час масованої атаки їм вдалося виявити та ліквідувати ЗРК NASAMS.

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У Росії заявили про нібито збиття в Одесі винищувачів F-16, яких ще немає в Україні. Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації у Telegram 25 грудня.

Російський Telegram-канал зазначив, що в Одесі нібито було знищено три літаки.

Користувач X (Twitter) з нікнеймом Pulse of Ukraine повідомив, що противник заявив про збиття в Одесі шести бортів F-16.

У російському Telegram-каналі Condottiero заявили, що російські БПЛА "Герань" (Shahed) нібито навантажили українську протиповітряну оборону в Одеській та Херсонській областях, а потім ракети-імітатори літаків-бомбардувальників розкрили місце розміщення ЗРК NASAMS. Після чого ракети типу "Онікс" та "Кинджали" нібито "зробили свою справу".

Крім цього, ворог заявив, що нібито наступною ціллю стане система дальнього радіолокаційного виявлення і управління АВАКС, яка, за інформацією росіян, наводила ЗРК на "сушки".

Реакція української сторони

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону наголосив, що повідомлення росіян про нібито збиття F-16 тішать. За його словами, у зведеннях Міноборони РФ, ворог "знищує" по п'ять українських літаків. Зокрема, про F-16 взагалі "меми ходять".

"Я думаю, що під кінець дня буде більше (повідомлень про збиття F-16 — ред.). І під кінець року вони завершать "этот тяжелый год", мабуть, щонайменше двома ескадрильями", — сказав Юрій Ігнат.

Він зазначив, що люди хочуть вірити, що ці літаки є в Україні, тому "ворог повірив і ворог їх "знищує".

Крім цього, Ігнат розповів, що є підтвердження західних партнерів про готовність до відправки винищувачів.

"Ми в процесі. Крім пілотів потрібна інфраструктура, інженери. Ми це вже багато разів обговорювали. Тому заявили наші партнери, що готові передати", — додав він.

Нагадаємо, 22 грудня аналітики Інституту вивчення війни розповіли, що Україна може отримати першу партію винищувачів F-16 до кінця цього року. У документах Міністерства оборони Естонії йдеться про те, що Нідерланди, Данія, Норвегія та Бельгія взяли на себе зобов'язання передати винищувачі до кінця грудня.

23 грудня колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що історія з винищувачами F-16 стане несподіванкою для ЗС РФ. З його слів, застосування бортів призведе до "серйозних втрат" ворога.